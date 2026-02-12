'Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, Alanya'nın en büyük mahallesi olan Mahmutlar, Türkiye'nin nüfus haritasındaki yerini bir kez daha perçinledi. Birçok ilçe merkezinden daha kalabalık bir nüfusa ulaşan Mahmutlar'da, halkın "ilçe olma" talebi yeniden gündemin ilk sırasına yerleşti. Mahmutlar İlçe Platformu Başkanı Hasan Basar, konuyla ilgili yaptığı çarpıcı açıklamada, Mahmutlar'ın artık bir mahalle statüsüne sığmadığını vurgulayarak yetkililere seslendi.

​'51 BİNİ YERLİ, 80 BİN YERLEŞİK NÜFUS'

Başkan Hasan Basar, resmi verilere göre Mahmutlar'ın sadece yerli nüfusunun 51 bin 222 olduğunu, yerleşik yabancı nüfusla birlikte bu rakamın 70-80 bin bandına dayandığını belirtti. Mahmutlar'ın bu haliyle Antalya'daki pek çok ilçeyi geride bıraktığına dikkat çeken Basar, şu ifadeleri kullandı: "Büyükşehir Yasası ile belde statüsünü kaybeden yerler arasında Mahmutlar hem yerli hem de yabancı nüfus yoğunluğuyla ilk sırada yer alıyor. Mahallemiz, Türkiye'deki birçok ilçenin sadece merkez değil, kırsal nüfus toplamından bile daha kalabalık. Bu rakamlar ışığında, Mahmutlar'ın ilçe olma hakkı artık teslim edilmelidir."

​12 YILLIK TECRÜBE: YERİNDEN YÖNETİM ŞART

2012 yılında yürürlüğe giren Büyükşehir Yasası ile Mahmutlar Belediyesi'nin kapatılmasının bölgeye zaman kaybettirdiğini savunan Basar, yerel yönetimlerin önemine değindi: "Eğer Mahmutlar Belediyesi kapatılmasaydı, kendi bütçesi ve öz kaynaklarıyla çok daha gelişmiş, kimseden hizmet beklemeyen bir kent olurdu. 12 yıldır yerinden yönetimin avantajlarını ve dezavantajlarını bizzat tecrübe ettik. Mevcut sistemde devasa nüfusun ihtiyaçları mahalle statüsüyle karşılanamıyor."

​'MÜCADELEMİZDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ'

Mahmutlar İlçe Platformu olarak 2012 yılından bu yana kararlı bir duruş sergilediklerini hatırlatan Basar, hedeflerinin net olduğunu söyledi: "Bizim tek bir hedefimiz var, o da ilçe olmaktır. Bu talep keyfi bir istek değil, nüfusun ve ekonomik hacmin getirdiği ertelenemez bir hak teslimidir. Mücadelemizi her platformda usanmadan dile getirmeye devam edeceğiz."