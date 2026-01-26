Alanya’nın en yoğun yerleşim yerlerinden Konaklı Mahallesi, kış aylarının en büyük kabusuyla sarsıldı. Müstakil bir evden yükselen yoğun dumanların yerini kısa sürede alevlere bırakmasıyla bölgede korku dolu dakikalar yaşandı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Yangın ihbarının yapılmasıyla birlikte bölgeye acil durum ekipleri sevk edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, jandarma ekipleri çevre güvenliğini sağladı. Olası bir yaralanma riskine karşı sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bekletildi.

ALEVLERLE MÜCADELE SONUÇ VERDİ

İddialara göre sobadan kaynaklanan ve hızla büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Şans eseri can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı olayda, alevlerin sardığı evde ciddi maddi hasar oluştu. Jandarma ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.