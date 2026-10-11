Türkiye'nin önde gelen zincir marketlerinden BİM, 16 Ekim Cuma günü başlayacak yeni aktüel ürün kampanyasının kataloğunu yayımladı. Her hafta farklı kategorilerde ürünleri müşterileriyle buluşturan market zinciri, bu kez giyim, ev tekstili, mutfak gereçleri ve günlük kullanım ürünlerinden oluşan geniş bir ürün yelpazesi hazırladı.

Yeni katalogda özellikle sonbahar ve kış aylarına yönelik terlik çeşitleri, spor ayakkabılar, eşofmanlar ve ev giyim ürünleri öne çıkıyor. Mutfak ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar için ise tencere, tava, cam bardak ve saklama kapları gibi çok sayıda ürün satışa sunulacak.

BİM'DE TERLİK FİYATLARI 85 TL'DEN BAŞLIYOR

BİM'in 16 Ekim aktüel kataloğunda en geniş ürün gruplarından birini kadın ve erkek terlikleri oluşturuyor. Farklı renk, model ve desenlerde hazırlanan terliklerin fiyatları 85 TL ile 145 TL arasında değişiyor.

Katalogda yer alan terlik çeşitleri ve fiyatları şöyle:

Fiyonklu gondol terlik kadın: 145 TL

Nakışlı gondol terlik kadın: 145 TL

Kalp nakışlı gondol terlik kadın: 145 TL

Örgü desenli terlik kadın: 85 TL

Renkli tüylü terlik kadın: 85 TL

Leopar desenli terlik: 85 TL

Kazayağı desenli terlik kadın: 85 TL

Ekose desenli terlik kadın: 85 TL

Baklava desenli terlik kadın: 85 TL

Ağzı tüylü terlik kadın: 95 TL

Çiçek desenli terlik kadın: 95 TL

Kalp desenli terlik kadın: 95 TL

Tüylü gondol terlik: 119 TL

Leopar desenli gondol terlik: 119 TL

Ekose desenli terlik erkek: 95 TL

Keçe terlik kadın: 95 TL

Keçe terlik erkek: 95 TL

Fiyonk nakışlı terlik kadın: 99 TL

Kare desenli gondol terlik erkek: 129 TL

Ekose desenli gondol terlik erkek: 129 TL

Ayıcık desenli terlik kadın: 109 TL

Meyve desenli terlik kadın: 109 TL

Çiçek aksesuarlı terlik kadın: 109 TL

Rengarenk terlik kadın: 109 TL

SPOR AYAKKABILAR 999 TL'DEN SATIŞA ÇIKACAK

BİM'in yeni kampanyasında spor giyim ürünleri de dikkat çekiyor. Kadın ve erkek spor ayakkabıları 999 TL fiyatla satışa sunulurken, eşofman altı, tayt ve tişört gibi günlük kullanım ürünleri de katalogda yer alıyor.

Giyim ve spor ürünlerinin fiyatları şu şekilde:

Erkek spor ayakkabı: 999 TL

Kadın spor ayakkabı: 999 TL

Erkek eşofman altı: 399 TL

Erkek tişört: 229 TL

Kadın ev giyim takımı: 999 TL

Kadın bralet: 209 TL

Kadın tayt: 299 TL

Kadın yoga çorabı: 65 TL

Erkek çorap: 129 TL

Spor çantası: 439 TL

Kadın desenli soket çorap: 59 TL

Kadın termal tayt: 249 TL

SONBAHARLIK GİYİM ÜRÜNLERİ DE KATALOGDA

Havaların serinlemeye başlamasıyla birlikte mevsimlik giyim ürünleri de BİM'in aktüel kataloğunda yerini aldı.

Özellikle pijama takımları, oduncu gömlekler, termal ürünler ve iç giyim çeşitleri farklı fiyat seçenekleriyle satışa sunulacak.

Erkek patlı pijama takımı: 429 TL

Polarlı kapitone atkı: 299 TL

Erkek oduncu gömlek: 319 TL

Şemsiye: 219 TL

Erkek atlet: 279 TL

Kadın atlet: 250 TL

Erkek boxer: 249 TL

Kadın slip: 179 TL

Erkek patik çorap: 79 TL A101'de 15 Ekim fırsatları belli oldu! Motosikletten beyaz eşyaya indirimli ürünler İçeriği Görüntüle

Farklı renklerde yumak: 89 TL

MUTFAK ÜRÜNLERİNDE YENİ FİYATLAR

BİM'in 16 Ekim Cuma günü başlayacak kampanyasında mutfak ürünleri de geniş yer tutuyor. Çelik tencereler, tavalar, cam bardaklar, saklama kapları ve sunum ürünleri farklı fiyatlarla müşterilere sunulacak.

Özellikle 289 TL'lik krep tava, 399 TL'lik çelik tencere ve 49 TL'lik cam kavanoz dikkat çeken ürünler arasında bulunuyor.

Katalogda yer alan mutfak ürünleri ve fiyatları şöyle:

Tek fiyat çelik tencere ürünleri: 399 TL

28 cm tava: 329 TL

Gravürlü cam kapaklı kavanoz, 340 ml: 49 TL

Cam saklama kabı seti, 340 ml: 149 TL

Gravürlü cam kupa seti, 200 ml: 149 TL

Valeria su bardağı, 400 ml: 119 TL

Valeria meşrubat bardağı, 460 ml: 129 TL

Servis tabağı: 159 TL

Kapaklı dikdörtgen tencere, 1950 cc: 319 TL

Renkli cam çay tabağı, 12 cm: 249 TL

Renkli cam pasta tabağı, 21 cm: 349 TL

Ayaklı cam sunum tabağı, 27,5 cm: 329 TL

Bambu tablalı kalıp şekilli sunumluk: 349 TL

Krep tava, 26 cm: 289 TL

Kek kalıbı: 169 TL

Bıçak çeşitleri: 159 TL

Süzgeç, 17 cm: 99 TL

Kare badya, 9,5 litre: 65 TL

Saklama kabı seti: 199 TL

Kapaklı düzenleyici, 5000 ml: 59 TL

BİM 16 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLER NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

BİM'in yeni aktüel ürün kampanyası 16 Ekim 2026 Cuma günü başlayacak. Katalogda yer alan giyim, ayakkabı, terlik ve mutfak ürünlerinin belirtilen tarihten itibaren mağazalarda satışa sunulması bekleniyor.

Kampanya kapsamında özellikle 85 TL'den başlayan terlikler, 999 TL'lik spor ayakkabılar ve uygun fiyatlı mutfak gereçleri dikkat çekiyor.

Ürünlerin stok durumu ve mağazalardaki bulunabilirliği farklılık gösterebileceğinden alışveriş öncesinde güncel katalog ve mağaza bilgilerinin kontrol edilmesi öneriliyor.