DOĞAL, kültürel ve tarihi zenginlikleriyle Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Alanya, sağlık alanında da öne çıkıyor. Sağlık Bakanlığı bünyesinde, üniversite iş birliğiyle hizmet veren Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, yabancı hastalara sunduğu kapsamlı sağlık hizmetleriyle dikkat çekiyor. Konuya ilişkin açıklama yapan Başhekim Prof. Dr. Banu Karakuş Yılmaz,“2025 yılı içerisinde 112 ülkeden 21 bin 102 yabancı hastamızın sağlık hizmeti almasını sağladık. Hastanemizi en fazla 4 bin 449 kişiyle Rusya Federasyonu vatandaşları tercih etti. Rusya’yı sırasıyla Ukrayna, Almanya, İran ve Kazakistan takip etti” dedi.

Prof. Dr. Karakuş Yılmaz, yabancı hastaların en çok başvurduğu birimlerin ise iç hastalıkları, kardiyoloji, enfeksiyon hastalıkları, genel cerrahi klinikleri olduğunu açıkladı. Ayrıca 2025 yılında 297 yabancı hastanın ameliyatının başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini ifade etti. Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi almaya hak kazanan hastaneler arasında yer aldıklarını vurgulayan Prof. Dr. Karakuş Yılmaz, “Dört farklı dili konuşabilen tercümanlarımızla yabancı hastalarımıza kaliteli, güvenilir ve anlaşılır sağlık hizmeti sunmaya devam ediyoruz” diye konuştu. Hastanenin Anamur, Akseki, Gündoğmuş ve Gazipaşa ilçelerini kapsayan geniş bir bölgeye hizmet verdiğini de belirten Prof. Dr. Karakuş Yılmaz, “420 yatak kapasiteli hastanemizde, günlük binin üzerinde Türk vatandaşı hastamıza da poliklinik hizmeti sunuyor; hem yerli hem de yabancı hastalarımıza en iyi sağlık hizmetini vermek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi. (Alanya EAH/BÜLTEN)

Kaynak: Alanya EAH