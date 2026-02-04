Çinli otomotiv markalarının Türkiye atağı hız kesmiyor. BYD’nin ardından OMODA da Türkiye pazarına giriş için ilk somut adımı attı. OMODA 5 ve OMODA 7 modelleri Çin’den yola çıktı.

Türkiye otomotiv pazarında Çinli markaların yükselişi sürerken, yeni bir marka daha sahneye çıkıyor. Chery Grubu’nun Avrupa’da ayrı bir marka olarak konumlandırdığı OMODA, Türkiye’ye giriş için düğmeye bastı. Markanın ilk etapta satışa sunacağı OMODA 5 ve OMODA 7 modelleri, Çin’in Wuhu Limanı’ndan Türkiye’ye doğru yola çıktı.

Bu sevkiyat, OMODA’nın Türkiye’deki resmi lansman sürecinin fiilen başladığını da gösteriyor. Son dönemde artan fiyatlar ve kredi koşulları nedeniyle araç alımının zorlaştığı bir ortamda, pazara girecek yeni markalar tüketicinin yakından takip ettiği başlıklar arasında yer alıyor.

OMODA VE JAECOO TÜRKİYE’DE BİRLİKTE HAREKET EDECEK

OMODA’nın Türkiye’ye gelişi, aynı grup bünyesinde yer alan JAECOO için de yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Önümüzdeki süreçte OMODA ve JAECOO, Türkiye’de çift markalı (dual-brand) bir stratejiyle faaliyet gösterecek.

Bu yapı, markaların bayi ağı, satış sonrası hizmetler ve pazarlama tarafında ortak hareket etmesini sağlayacak. Yani kullanıcı açısından servis ve yedek parça erişimi gibi başlıklarda daha güçlü bir organizasyon hedefleniyor.

KAYAR EKRANIYLA DİKKAT ÇEKEN OMODA 7

Türkiye yolculuğuna çıkan modellerden biri olan OMODA 7, daha önce JAECOO Türkiye’nin birinci yıl etkinliğinde sergilenmişti. “Art in Motion” tasarım felsefesiyle geliştirilen model; X formundaki ön yüzü, çerçevesiz parametrik ızgarası, LED farları ve coupe tavan çizgisiyle dikkat çekiyor.

İç mekânda ise segmentinde alışılmışın dışında bir detay öne çıkıyor: 15,6 inçlik Star-Track kayar ekran. Ekran, basit bir el hareketiyle sürücü ve ön yolcu arasında kaydırılabiliyor. Bu özellik, özellikle uzun yolculuklarda multimedya kullanımını daha esnek hale getiriyor.

OMODA 7 TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Uzunluk: 4660 mm

Genişlik: 1875 mm

Yükseklik: 1670 mm

Aks Mesafesi: 2720 mm

Motor: 1.6T + 7DCT

Maksimum Güç: 108 kW (145 bg)

Tork: 275 Nm

0-100 km/s: 10,4 saniye

Karma Yakıt Tüketimi: 7,3 L/100 km

Bagaj Hacmi: 614 litre

YENİLENEN OMODA 5 DE TÜRKİYE YOLUNDA

OMODA 7 ile birlikte yola çıkan yenilenen OMODA 5, markanın fütüristik tasarım anlayışını sürdürüyor. Matris desenli elmas ızgara, modele daha agresif ve modern bir görünüm kazandırıyor.

Modelde 7 hava yastığı ve 19 adet gelişmiş sürüş destek sistemi (ADAS) bulunuyor. İç mekânda ise 12,3 inçlik dijital gösterge ve multimedya ekranları yer alıyor.

OMODA 5 TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Uzunluk: 4447 mm

Genişlik: 1824 mm

Yükseklik: 1588 mm

Aks Mesafesi: 2610 mm

Maksimum Güç: 108 kW (145 bg)

Tork: 275 Nm

0-100 km/s: 10,1 saniye

Karma Yakıt Tüketimi: 7 L/100 km

Bagaj Hacmi: 372 L / 442 L / 1149 L

Artan araç fiyatları ve kredi maliyetleri nedeniyle birçok vatandaş için otomobil artık ertelenen bir ihtiyaç haline gelirken, pazara girecek yeni markaların fiyat politikası ve donanım seviyesi şimdiden merak konusu.

OMODA’nın Türkiye satış fiyatları ve lansman tarihiyle ilgili detayların önümüzdeki haftalarda açıklanması bekleniyor. Net rakamlar gelmeden tabloyu görmek zor ama rekabetin kızışacağı kesin gibi.