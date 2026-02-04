TURUNCU-yeşilli ekip, kupadaki ilk maçında Trabzonspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet almış, ikinci karşılaşmada ise sahasında Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kalmıştı. Grupta 4 puanı bulunan Alanyaspor, 6 puanlı Galatasaray'ın ardından ikinci sırada yer alıyor. Hazırlıklarını dün yapılan antrenmanla tamamlayan turuncu-yeşilliler, maç öncesinde Bolu'ya giderek kampa girdi. Teknik heyet ve futbolcuların moralli olduğu gözlenirken, Alanyaspor cephesi kupada yoluna kayıpsız devam etmeyi hedefliyor. Turuncu-yeşilli takım, Boluspor karşısında galip gelerek hem gruptaki iddiasını güçlendirmek hem de Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda oynayacağı zorlu Beşiktaş maçı öncesinde moral bulmak istiyor.
Alanyaspor moral arıyor!
Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması 3'üncü hafta mücadelesinde bugün deplasmanda Boluspor ile karşı karşıya gelecek. Bolu Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 13.00'te başlayacak
Kaynak: Haber Merkezi
