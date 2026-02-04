TURUNCU-yeşilli ekip, kupadaki ilk maçında Trabzonspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet almış, ikinci karşılaşmada ise sahasında Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kalmıştı. Grupta 4 puanı bulunan Alanyaspor, 6 puanlı Galatasaray'ın ardından ikinci sırada yer alıyor. Hazırlıklarını dün yapılan antrenmanla tamamlayan turuncu-yeşilliler, maç öncesinde Bolu'ya giderek kampa girdi. Teknik heyet ve futbolcuların moralli olduğu gözlenirken, Alanyaspor cephesi kupada yoluna kayıpsız devam etmeyi hedefliyor. Turuncu-yeşilli takım, Boluspor karşısında galip gelerek hem gruptaki iddiasını güçlendirmek hem de Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda oynayacağı zorlu Beşiktaş maçı öncesinde moral bulmak istiyor.

Kaynak: Haber Merkezi