Alanya’da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve yer yer görülen dolu, ulaşımda aksamalara ve kazalara neden oldu. Yeni Çevre Yolu üzerinde seyir halinde olan bir sürücü, Dim Tüneli girişine yaklaştığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti kontrolden çıkan bir otomobil takla attı. Kazada araçta maddi hasar meydana gelirken, çevredeki vatandaşlar yardım için seferber oldu

VATANDAŞLAR YARDIMA KOŞTU

Kazayı gören diğer sürücüler hemen araçlarını durdurarak yaralıların yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede sağlık ekipleri sevk edildi