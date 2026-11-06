Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Süper Lig'de son haftalarda oynanan karşılaşmalarda yaşanan olaylara ilişkin disiplin kararlarını duyurdu. Açıklanan kararlar arasında özellikle Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun durumu dikkat çekti.

Kasımpaşa'da görev yaptığı dönemde Beşiktaş karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle disipline sevk edilen Belözoğlu hakkında ceza tayinine yer olmadığına hükmedildi.

Kurul ayrıca Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Göztepe, Amedspor, Kocaelispor ve Kasımpaşa'ya çeşitli yaptırımlar uyguladı.

EMRE BELÖZOĞLU'NA CEZA VERİLMEDİ

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu, Kasımpaşa'da görev yaptığı dönemde Beşiktaş maçının ardından hakemler ve müsabaka görevlileri hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edilmişti.

Kurul, deneyimli teknik adamın açıklamalarını değerlendirdikten sonra ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.

Böylece Belözoğlu'nun Fenerbahçe'nin başında çıkacağı ilk karşılaşma olarak belirtilen Çorum FK mücadelesinde görev yapmasının önünde bu disiplin dosyasından kaynaklanan bir engel kalmadı.

GALATASARAY'A 780 BİN TL PARA CEZASI

PFDK'nın açıkladığı kararlarda Galatasaray'a verilen yaptırımlar da dikkat çekti.

Sarı-kırmızılı kulübe, Konyaspor karşılaşmasında taraftarlarının neden olduğu saha olayları ve çirkin tezahüratlar nedeniyle toplam 780 bin TL para cezası uygulandı.

Ayrıca misafir tribünündeki bazı bloklarda bulunan taraftarların elektronik bilet kartlarının bloke edilmesine karar verildi.

Merdiven boşluklarının boş bırakılmamasına ilişkin ihlal konusunda ise ceza tayinine yer olmadığı açıklandı.

BEŞİKTAŞ'A 670 BİN TL CEZA

Beşiktaş da Kasımpaşa karşılaşmasında yaşanan taraftar olayları nedeniyle disiplin yaptırımıyla karşı karşıya kaldı.

Siyah-beyazlı kulübe, misafir tribünündeki çirkin ve kötü tezahüratların sezon içerisinde beşinci kez tekrarlanması nedeniyle 670 bin TL para cezası verildi.

Ayrıca ilgili deplasman tribünü bloklarında bulunan taraftarların elektronik bilet kartlarının bloke edilmesi kararlaştırıldı.

FENERBAHÇE TARAFTARLARINA TRİBÜN BLOKAJI

Fenerbahçe'ye, Göztepe karşılaşmasında yaşanan çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle tribün blokajı yaptırımı uygulandı.

Kurul, ilgili tribün bloklarında bulunan seyircilerin elektronik bilet kartlarının bloke edilmesine ve bu taraftarların bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verdi.

GÖZTEPE'YE 200 BİN TL PARA CEZASI

Fenerbahçe karşılaşmasında yaşanan çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle Göztepe de disiplin cezası aldı.

İhlalin tekrarlanması nedeniyle İzmir temsilcisine 200 bin TL para cezası verildi.

Ayrıca ilgili tribün bloklarında bulunan taraftarların elektronik bilet kartlarına deplasman müsabakası için blokaj uygulanması kararlaştırıldı.

AMEDSPOR'A 780 BİN TL CEZA

Amed Sportif Faaliyetler, Eyüpspor karşılaşmasında yaşanan saha olayları ve merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle toplam 780 bin TL para cezasına çarptırıldı.

Aynı müsabakada forma giyen Samuel Leo Beat Ballet hakkında da disiplin kararı verildi.

Futbolcuya, rakibine yönelik şiddetli hareketi ve ihraç sonrasındaki tutumu nedeniyle toplam 3 resmî müsabakadan men ve 200 bin TL para cezası uygulandı.

KOCAELİSPOR'A 350 BİN TL CEZA

PFDK, Kocaelispor'a merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle 350 bin TL para cezası verdi.

ERZURUMSPOR'DA İKİ İSME YAPTIRIM

Erzurumspor FK'nın Çorum FK ile oynadığı karşılaşmada yaşanan hakaret eylemleri nedeniyle teknik sorumlu Serkan Özbalta ve antrenör Ziya Akçeken hakkında da karar açıklandı.

Her iki isme birer resmî müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı uygulanırken, ayrıca 50'şer bin TL para cezası verildi.

KASIMPAŞA'YA 500 BİN TL CEZA

Kasımpaşa, Beşiktaş karşılaşmasında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle 500 bin TL para cezasına çarptırıldı.

Kulübe ayrıca ilgili tribün bloklarında bulunan taraftarların elektronik bilet kartlarının bloke edilmesi yaptırımı uygulandı.

Aynı karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle disipline sevk edilen Emre Belözoğlu hakkında ise ceza tayinine yer olmadığı kararlaştırıldı.

PFDK'DAN KULÜPLERE MİLYONLUK CEZALAR

Açıklanan kararlara göre Galatasaray ve Amedspor'a 780'er bin TL, Beşiktaş'a 670 bin TL, Kasımpaşa'ya 500 bin TL, Kocaelispor'a 350 bin TL ve Göztepe'ye 200 bin TL para cezası verildi.

Bu altı kulübe verilen para cezalarının toplamı 3 milyon 280 bin TL'ye ulaştı. Futbolcu ve teknik ekiplere uygulanan bireysel para cezaları da eklendiğinde açıklanan yaptırımların toplam tutarı 3 milyon 580 bin TL oldu.

Para cezalarının yanı sıra çeşitli kulüplerin taraftarlarına yönelik elektronik bilet blokajları da karara bağlandı.