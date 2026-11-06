Migros, kasım ayının ilk yarısına özel hazırladığı aktüel ürün kataloğuyla farklı kategorilerde alışveriş fırsatları sunuyor. 5 Kasım'da başlayan ve 18 Kasım'a kadar devam edeceği belirtilen kampanyada elektronik ürünler, beyaz eşyalar, mutfak gereçleri, ev tekstili, kişisel bakım ve gıda ürünleri yer alıyor.

Özellikle televizyon, cep telefonu ve çamaşır makinesi fiyatları dikkat çekerken, uygun fiyatlı mutfak ürünleri de katalogda öne çıkıyor.

MİGROS'TA TELEVİZYON, TELEFON VE ÇAMAŞIR MAKİNESİ FİYATLARI

Kasım ayı kataloğunda yüksek fiyatlı elektronik ürünler de bulunuyor.

Öne çıkan ürünler ve açıklanan satış fiyatları şöyle:

Ürün Fiyat Mikrodalga fırın 3.299,95 TL Izgara ve tost makinesi 3.499,95 TL Koltuk ve halı yıkama makinesi 4.999,95 TL Cep telefonu 12.899,95 TL 50 inç FHD Android Smart QLED TV 16.399,95 TL 10 kg 1200 devir çamaşır makinesi 18.999,95 TL Samsung S25 FE 8/256 GB 37.999,95 TL

Katalogda marka veya modeli belirtilmeyen ürünlerde satın alma öncesinde teknik özelliklerin kontrol edilmesi gerekiyor.

KÜÇÜK EV ALETLERİNDE KASIM FIRSATLARI

Migros'un kampanyasında mutfakta ve ev işlerinde kullanılan küçük ev aletleri de yer alıyor.

Döner başlıklı saç şekillendirici 1.099,95 TL, şarjlı cam hazneli doğrayıcı 1.199,95 TL, 3'ü 1 arada Maharet Blender Seti 1.699,95 TL ve buharlı paspas 2.199,95 TL fiyatla listeleniyor.

Kişisel bakım ürünleri arasında iO2 şarjlı diş fırçası çeşitleri 3.149,95 TL, çocuklar için 6 yaş üzeri şarjlı diş fırçası çeşitleri 3.249,95 TL ve dörtlü yedek başlık çeşitleri 1.379,95 TL olarak belirtiliyor.

MUTFAK ÜRÜNLERİNDE HANGİ FİYATLAR VAR?

Mutfak gereçleri de 5-18 Kasım kataloğunun dikkat çeken kategorilerinden biri oldu.

4 parça Pişir Sakla Set 1.199,95 TL, Çiğdem Mini Çaydanlık 1.299,95 TL, 24 santimetrelik granit karnıyarık tencere ve tava seti 1.299,95 TL, Çiğdem Orta Çaydanlık ise 1.399,95 TL fiyatla listelendi.

Daha küçük mutfak ihtiyaçları için mini rende 59,95 TL, yarım ay metal sarımsak ezici 69,95 TL, kupa ve kesim matı 79,95 TL, kristal peçetelik 99,95 TL ve ikili kurulama bezi 99,95 TL fiyatla katalogda yer alıyor.

EV TEKSTİLİ VE DEKORASYON ÜRÜNLERİ

Kasım kampanyasında ev tekstili ve dekorasyon ürünleri de bulunuyor.

Erkek lastikli paça eşofman altı ve dik yaka fermuarlı sweatshirt 899,95 TL, LED ışık şelalesi 999,95 TL, çift kişilik battaniye 999,95 TL ve yorgan 999,95 TL fiyatla sunuluyor.

195x215 santimetrelik yorganın fiyatı ise 1.199,95 TL olarak açıklandı.

MİGROS'TA 100 TL'NİN ALTINDAKİ ÜRÜNLER

Katalogda daha düşük fiyatlı ürünler de dikkat çekiyor.

Ürün Fiyat Kahve çeşitleri 19,95 TL Dolgulu çikolata çeşitleri 34,90 TL Kavrulmuş siyah ayçekirdeği 39,95 TL Klasik makarna çeşitleri 500 g 49,95 TL Bulgur çeşitleri 49,95 TL Mini rende 59,95 TL Cips çeşitleri 60,50 TL Cleo kase 64,95 TL Metal sarımsak ezici 69,95 TL Hazır karışık salata 69,95 TL Kupa 79,95 TL Kesim matı 79,95 TL Koçbaşı nohut 89,95 TL Kristal peçetelik 99,95 TL

TEMEL GIDA ÜRÜNLERİNDE DİKKAT ÇEKEN FİYATLAR

Migros'un aktüel ürün listesinde pirinç, bakliyat, yağ, peynir, et ve çeşitli hazır gıdalar da yer alıyor.

Baldo pirinç 114,95 TL, Osmancık pirinç 199,95 TL, tam yağlı taze kaşar peyniri çeşitleri 236,90 TL ve 398,90 TL, organik sızma zeytinyağı 500 ml cam şişe 349,95 TL fiyatla listeleniyor.

Ayçiçek yağı 499,95 TL, Egemden Riviera zeytinyağı 469,95 TL ve Egemden Yumuşak Lezzet sızma zeytinyağı 539,95 TL olarak belirtiliyor.

Et ürünleri arasında dana yemeklik gerdan 599,95 TL, dana tandır 949,95 TL, kuzu incik 1.029,95 TL ve kuzu kuşbaşı 1.399,95 TL fiyatla katalogda bulunuyor.

Ürünlerin gramajı, ambalaj büyüklüğü ve kilogram ya da paket bazında satış koşulları her kalem için belirtilmediğinden fiyat karşılaştırmalarında bu ayrıntılara dikkat edilmesi gerekiyor.

TEMİZLİK VE KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİ

Temizlik ürünlerinde sıvı deterjan çeşitleri 199,95 TL, 18'li kapsül deterjan 199,95 TL, çamaşır suyu çeşitleri 209,95 TL ve 10 kilogramlık toz deterjan çeşitleri 399,95 TL fiyatla listeleniyor.

Kişisel bakım kategorisinde duş jeli çeşitleri 119,95 TL, roll-on ve deodorant çeşitleri 189,95 TL'den başlayan fiyatlarla, Clinical deodorant ve roll-on çeşitleri ise 279,95 TL fiyatla sunuluyor.

Dijital akıllı vücut analiz baskülü 349,95 TL, LED makyaj lambası 299,95 TL olarak belirtiliyor.

MİGROS 5-18 KASIM KATALOĞU NE ZAMANA KADAR GEÇERLİ?

Migros'un kasım ayı aktüel ürün kampanyasının 18 Kasım 2026 Çarşamba günü sona ermesi planlanıyor.

Kampanyalı ürünlerin stokları, satış kanalları ve mağazalara göre bulunabilirliği değişebiliyor. Bu nedenle alışveriş yapmadan önce ürünün güncel fiyatının ve stok durumunun kontrol edilmesi önem taşıyor.