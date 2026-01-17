Alanya’da ulaşım sektörünün kaderini belirleyen seçim, 75. Yıl Spor Salonu’nda gergin bir atmosferde tamamlandı. Binlerce üyenin katılımıyla gerçekleşen Alanya Minibüsçüler ve Servisçiler Odası genel kurulu, sadece oy sayımıyla değil, öncesinde yaşanan krizle de güne damgasını vurdu.

BİLANÇO OYLAMASINDA ORTALIK KARIŞTI

Sandıklar kurulmadan önce yapılan bilanço ibrazı sırasında salonda ipler bir anda gerildi. Mevcut Başkan Paşa Özkan’ın ekibi mali tablolar için ‘kabul’ oyu kullanırken, muhalefet kanadı blok halinde ‘ret’ oyu verdi. Oylama sayımı sırasında yaşanan anlaşmazlık, salonda karşılıklı atışmalara ve yüksek tansiyona neden oldu.

RAKİP ADAYDAN KRİTİK MÜDAHALE

Kaosun eşiğinden dönülen o anlarda, başkan adaylarından Doğan Bacak devreye girdi. Söz alarak kalabalığa seslenen Bacak, genel kurulun sağlıklı tamamlanması için üyelere sağduyu çağrısında bulundu. Bu hamleyle ortam yumuşarken, yapılan değerlendirme sonucu bilanço maddesi oy birliğiyle kabul edilerek seçime geçildi.

FİNALDE 49 OY FARKLA ZAFER

Krizin aşılmasının ardından geçilen seçimde Mavi, Sarı ve Beyaz listelerin savaşı yaşandı. Nefes kesen sayım sonucunda mevcut Başkan Paşa Özkan, 551 oy alarak güven tazeledi ve koltuğunu korudu.

Seçimi kıl payı kaybeden Doğan Bacak 502 oyda kalırken, aradaki 49 oyluk fark rekabetin boyutunu gözler önüne serdi. Diğer aday Bahattin Tekin ise sandıktan 144 oy çıkarabildi. Gergin başlayan gün, Paşa Özkan’ın zaferiyle son buldu.