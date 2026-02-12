Alanya’nın Mahmutlar Mahallesinde bulunan bir sitede ikamet eden Ukrayna uyruklu A.H. (46) isimli şahsın 06.02.2026 günü saat:11.00 sıralarında market alışverişinden dönüş yaptığı sırada koridorda bekleyen (4) şüpheli şahıs tarafından tabanca doğrultularak evine girildiği, kripto hesabından zorla yüz tanıtma yaptırılarak kripto paranın (18.000 Euro) başka bir hesaba aktarıldığı, evde bulunan (5.000 Euro), (7.000 Dolar), (200 gram altın) ve (10.000 dolar) değerinde saatin gasp edilen Ukrayna vatandaşı olayı. Antalya İl ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bildirilmesi üzerine kolluk kuvvetleri ekipleri tarafından yapılan kamera incelemesi ve istihbarat çalışmalar sonucu olaya karışan araç ve şüpheliler tespit edilmesi üzerine Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda olaya karışan 4 şüphelilerden Ukrayna R.A(38) Dağıstan A.S (31), Rusya S.U (27) ve O.G(34), tespit edildi. Jandarma ekiplerince. Yakalanarak göz altına alındılar. Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada Ukrayna vatandaştan gasp edilen para ve değerli eşyalar ele geçirilerek müştekiye geri teslim edilirken. 4 kişilik gasp çetesi Alanya İlçe Jandarma Komutanlığında yapılan 3 günlük sorgularının ardından yabancı uyruklu gasp çetesi yoğun güvenlik önlemleri altında Alanya Adliyesi Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığına sevk edildiler. Nöbetçi savcılıkça ifadeleri alınan 4 şüpheli Nöbetçi Mahkemece tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildiler.( Mehmet AL)

Kaynak: Haber Merkezi