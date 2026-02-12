On bir ayın sultanı Ramazan’a kısa bir süre kala, kolilerin içerikleri ve fiyatları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Hem hayırseverler ve şirketler tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılan hem de bireysel alışverişlerde tercih edilen Ramazan kolilerinde bu yılki fiyat artışı yaşandı. Zincir marketin 2025 yılında 425 TL’den satışa sunduğu Ramazan kolisi, 2026 yılı için 550 TL olarak belirlendi. Temel gıda ürünlerinden oluşan pakette toplam 13 farklı ürün yer alıyor.

‘RAMAZAN KOLİSİ İÇERİĞİNDE ŞU ÜRÜNLER BULUNUYOR’

Bizim Vatan Domates Salçası (830 gr), Deren Filiz Çay (500 gr), Evin Ayçiçek Yağı (1 lt), Piyale Un (1 kg), Piyale Kakaolu Puding (150 gr), Piyale Ezogelin Çorba (80 gr), Piyale Burgu Makarna (500 gr), Anadolu Mutfağı Pilavlık Pirinç (1 kg), Anadolu Mutfağı Kırmızı Mercimek (1 kg), Anadolu Mutfağı Pilavlık Bulgur (1 kg), Anadolu Mutfağı Tuz (750 gr), Altınküp Küp Şeker (1 kg) ve Lio Salamura Siyah Zeytin (400 gr). Öte yandan Ramazan kolisi fiyatlarının, marketlere ve ürünlerin gramajlarına göre değişiklik gösterebildiği belirtiliyor.