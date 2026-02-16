Örnek No:54*

T.C.
ANTALYA
BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ
2025/66256 ESAS
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/66256 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti

Adedi

Cinsi

Mahiyeti ve Önemli Vasıfları

3.400.000,00

1

Taşıt

07EER54 Plakalı , 2023 Model , IVECO Marka , F3HGE611AP5690132245 Motor No'lu , ZCFM62AW20C518973 Şa ...

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 08/04/2026 - 11:34
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 15/04/2026 - 11:34

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 06/05/2026 - 11:34
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 13/05/2026 - 11:34

11/02/2026 (İİK m.114/4)

