Örnek No:54*

T.C.

ANTALYA

BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ

2025/66256 ESAS

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/66256 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 3.400.000,00 1 Taşıt 07EER54 Plakalı , 2023 Model , IVECO Marka , F3HGE611AP5690132245 Motor No'lu , ZCFM62AW20C518973 Şa ...

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/04/2026 - 11:34

Bitiş Tarih ve Saati : 15/04/2026 - 11:34 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/05/2026 - 11:34

Bitiş Tarih ve Saati : 13/05/2026 - 11:34

11/02/2026 (İİK m.114/4)