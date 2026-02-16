Örnek No:54*
T.C.
ANTALYA
BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ
2025/66256 ESAS
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/66256 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|
Muhammen Kıymeti
|
Adedi
|
Cinsi
|
Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|
3.400.000,00
|
1
|
Taşıt
|
07EER54 Plakalı , 2023 Model , IVECO Marka , F3HGE611AP5690132245 Motor No'lu , ZCFM62AW20C518973 Şa ...
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 08/04/2026 - 11:34
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 06/05/2026 - 11:34
11/02/2026 (İİK m.114/4)