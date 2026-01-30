Alanya’da aynı lojmanda kalan iki yabancı uyruklu kişi arasında çıkan tartışma, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 17 yaşındaki M.A. ağır yaralanırken, saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen 31 yaşındaki M.İ. tutuklandı.

OLAY STAD CADDESİ’NDEKİ LOJMANDA YAŞANDI

Olay, dün gece Stad Caddesi üzerinde bulunan bir gıda firmasına ait lojmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.İ. ile M.A. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan sözlü tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu sırada M.İ.’nin, yanında bulunan bıçakla M.A.’yı yaraladığı iddia edildi.

SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Lojmandaki diğer çalışanların durumu fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı gence ilk müdahaleyi yaptıktan sonra M.A.’yı ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

17 yaşındaki gencin yoğun bakım servisinde tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayın ardından lojmandan ayrılmayan şüpheli M.İ. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

ZANLI TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.İ., nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından “kasten yaralama” suçlamasıyla tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.