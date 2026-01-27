SUNPRİME C-Lounge Hotel, klasik müzik tutkunlarını özel bir gecede bir araya getirdi. Symphony Project kapsamında düzenlenen müzik gecesinde, dünyaca ünlü besteci Antonio Vivaldi'nin "Dört Mevsim" eseri sanatseverlerle buluştu. Önceki akşam saat 20.00'de gerçekleştirilen konserde, kemanda Kate Vovk, piyanoda Natalle Baris sahne aldı. Başarılı sanatçılar, Vivaldi'nin zamansız eserini etkileyici yorumlarıyla dinleyicilere unutulmaz bir klasik müzik deneyimi sundu. Yoğun ilgi gören konser, konuklardan tam not aldı.

"SON DERECE MUTLUYUZ"

Sunprime C-Lounge Hotel sahibi Şükrü Cimrin, Sunprime Symphony Project'in ikinci konserini gerçekleştirdiklerini belirterek, "İlk konserimizi 28 Aralık'ta, New Year konseptiyle düzenlemiştik. Bu yolculuk, Alanya'da yaşayan iki çok değerli müzisyeni tanımamızla başladı. Piyano ve kemanda Kate ve Natalle'nin müziklerini dinlemek, Alanya'da böyle kıymetli sanatçıların yaşıyor olması, bizleri son derece mutlu etti. Daha sonra bir araya gelerek "Birlikte neler yapabiliriz?" sorusunu sorduk. Kendi markamızı da ortaya koyarak güçlerimizi birleştirmeye karar verdik ve Sunprime Symphony Project ortaya çıktı. Proje kapsamında her ay farklı bir konser düzenliyoruz." dedi.

"BİLET SATIŞI YAPMIYORUZ"

"Bu akşam gerçekleştirdiğimiz ikinci konserimizde Vivaldi- Dört Mevsim temasıyla sanatseverlerle buluştuk." diyerek sözlerini sürdüren Cimrin, "Önümüzdeki aylarda da konserlerimiz farklı temalarla devam edecek. Mekânımız kısıtlı ancak, minimal, kaliteli, keyifli ve ruhu dinlendiren bir atmosfer sunuyor. Amacımız, dostlarımız ve sevdiklerimizle birlikte yaklaşık bir saatlik özel bir sanat deneyimi yaşatmak. Bilet satışı yapmıyoruz; konserlerimiz şu an tamamen davetiye usulüyle gerçekleşiyor. Hedefimiz, Sunprime C-Launge'ı Alanya'da bir sanat durağı haline getirmek ve sanata küçük de olsa bir katkı sunabilmek. Bu tür etkinliklerin farklı başlıklar ve farklı mekânlarda artmasını diliyoruz." şeklinde konuştu.

"İSTİKRARLI İLERLEMEK İSTİYORUZ"

Alanya'nın kültüre, sanata ve yaşamın estetik yönüne son derece açık bir şehir olduğunu bildiklerini ifade eden Cimrin, "Bu anlamda öncülük iddiasında değiliz. Ancak bu yolda bir örnek olmaya çalışıyoruz. En önemlisi, biz de bu müzikten büyük keyif alıyoruz. Klasik müzik son derece kıymetli ve yaşatılması gerekiyor. Konserlerimiz sezon boyunca da devam edecek. Sezonda yoğunluğumuz ve özellikle Avrupalı misafir sayımız artacak. Buna göre içeriklerimizi revize edebilir, hedef kitlemize uygun şekilde dışarıdan davetli sanatçılar da ağırlayabiliriz. Ancak bu geleneği bozmadan, çıktığımız bu yolda istikrarlı şekilde ilerlemek istiyoruz. Temalarımız zamanla değişebilir, farklı gruplar projeye dahil edilebilir. Bu doğrultuda kendimizi geliştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.