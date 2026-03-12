MAHKEMEDE önceki gün görülen karar duruşmasına tutuklu sanıklar SEGBİS aracılığıyla katıldı. Ayşe Ö.D. Tarsus Cezaevi’nden, oğlu Ferdi S.G. Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi’nden, Yunus S. ise Kütahya Cezaevi’nden duruşmaya bağlandı. Sanık avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu. Duruşmada söz alan mahkeme başkanı, dosyaya geçici olarak baktığını belirterek sanıklara son sözlerini sordu. Sanıklardan Ferdi S.G., heyet değişikliğini kabul etmediğini söyledi. Mahkeme başkanı ise bu talebin daha önce reddedildiğini ifade etti. Duruşmada savunma yapan Ayşe Ö.D., “Oğlumu ziyaret için gittim. Dışarıda bir kadın bana siyah bir toka verdi, nişanlısına ulaştırmamı istedi. Ben de içerde Yunus S.’ye verdim” dedi. Mahkeme başkanı ise cezaevi kamera kayıtlarında tokaya rastlanmadığını belirterek, Yunus S.’nin çöp kutusunun dibinden metamfetamin aldığına ilişkin görüntüler bulunduğunu ifade etti.

OĞLUNA BERAAT, ANNE VE YUNUS’A HAPİS

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Ayşe Ö.D. ve Yunus S.’yi Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddeleri kapsamında ayrı ayrı 22 yıl 6 ay hapis ve 225’er bin TL adli para cezasına çarptırdı. Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verildi. Tutuklu yargılanan Ferdi S.G. ise delil yetersizliği nedeniyle beraat etti.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Olay, 6 Şubat 2024’te Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi’nde meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu suçundan tutuklu bulunan oğlu Ferdi S.G.’yi ziyaret etmek için cezaevine giden Ayşe Ö.D.’nin, dışarıda tanıştığı bir kadının verdiği tokayı Yunus S.’ye ulaştırması istendi. Ayşe Ö.D.’nin görüş sırasında tokayı Yunus S.’ye verdiği ve tokada uyuşturucu bulunduğu öne sürüldü. Olayın ardından Ayşe Ö.D. uyuşturucu ticareti suçlamasıyla tutuklandı. Mehmet AL – ÖZEL HABER

