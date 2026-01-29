Yaklaşık 15 yıldır tatil rotası olarak Alanya’yı tercih ettiği bilinen turist yemek yemek için gittiği restoranda garsonun kendisine asıldığını iddia etti.

Yaşadıklarına son derece canı sıkılan turist tepkisini sosyal medya hesabında dile getirdi.

Kendisinin aktardığına göre yemek yediği sırada masasına gelen garson kendisine üzerinde adının ve telefonun ve çalışmadığı günlerin yazılı olduğu bir kağıt bıraktı.

Parasını ödeyip restorandan ayrıldıktan sonra da olayların devam ettiğini söyleyen turist, kendisinden en az 30 yaş küçük olduğunu tahmin ettiği garson tarafından takip edildi. Aynı garsonun daha önce iki kez daha kendisine asıldığını ve yine takip edip bir kahve içmek için ısrarcı olduğu için son derece sinirlendiğini söyledi.

Alanya gibi turizm bölgelerinde yaşlı turistlere karşı böyle hareketlerin sıkça yapıldığı biliniyor. Bunun en büyük sebebi de Avrupa vatandaşlığına sahip olmak.