İstanbul’un Fatih ilçesinde bir kuyumcuda ortaya çıkan yaklaşık 3 kilogramlık altın açığıyla ilgili soruşturma, çalışan hakkında tutuklama kararı verilmesiyle yeni bir aşamaya taşındı. Binbirdirek Mahallesi’nde kuyumculuk yapan Onur T., yanında çalışan Onur Y.’nin belirli aralıklarla iş yerinden altın aldığı iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Şüphelinin 31 Ağustos’ta gözaltına alındığı, adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.

İLK AŞAMADA 600 GRAMLIK EKSİK TESPİT EDİLDİ

Haberlere yansıyan bilgilere göre kuyumcu Onur T., kasadaki eksikliği fark etmesinin ardından çalışanıyla görüştü. Onur Y.’nin 600 gram altın aldığını kabul ettiği, bunun üzerine tarafların kendi aralarında anlaşmaya vardığı öne sürüldü. Kuyumcunun bu süreçte çalışanından bir araç ile 1 milyon 934 bin liralık ödeme aldığı belirtildi.

KASA KAYITLARI İNCELENİNCE AÇIK BÜYÜDÜ

Ancak iş yeri sahibinin geçmiş kasa ve stok kayıtlarını daha ayrıntılı incelemesi olayın boyutunu değiştirdi. Yapılan kontroller sonucunda eksik altın miktarının yaklaşık 3 kilograma ulaştığının belirlendiği aktarıldı. Kuyumculuk sektöründe yüksek değerli ürünlerin küçük hacimlerde tutulabilmesi nedeniyle düzenli stok sayımı, giriş-çıkış kayıtlarının karşılaştırılması ve kasa hareketlerinin takip edilmesi, olası kayıpların erken tespitinde önemli rol oynuyor.

TEKİRDAĞ’DAKİ TAŞINMAZLAR SORUŞTURMAYA GİRDİ

İş yeri sahibinin yaptığı araştırmada, şüphelinin işe girdikten sonraki dönemde Tekirdağ’da eşinin üzerine bir tripleks villa ile iki daire satın aldığı ileri sürüldü. Soruşturma dosyasına yansıyan gelir ve mal varlığı arasındaki fark da adli değerlendirmede ele alındı. Nöbetçi hakimliğin, şüphelinin aylık 40 bin liralık geliri ve 25 bin liralık emekli maaşıyla kısa sürede söz konusu taşınmazları edinmesini “hayatın olağan akışına aykırı” değerlendirdiği haberlerde yer aldı.

MAL VARLIĞINA EL KOYMA TALEBİ

Savcılığın, suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlığının korunması amacıyla bir villa ve bir daireye el konulmasını talep ettiği bildirildi. Ceza soruşturmalarında suçtan kaynaklandığı yönünde kuvvetli şüphe bulunan mal varlığı değerleri bakımından el koyma tedbiri uygulanabiliyor. Bu tedbir, soruşturma ve yargılama sürerken söz konusu varlıkların devredilmesi veya elden çıkarılmasının önüne geçmeyi amaçlıyor; nihai olarak suçtan elde edilip edilmediğine ise yargılama sürecinde karar veriliyor.

TUTUKLAMA KARARINDA KAÇMA VE DELİL ŞÜPHESİ

Onur Y.’nin delilleri karartma ve kaçma şüphesi gerekçeleri de değerlendirilerek tutuklandığı belirtildi. Haberlerde şüpheli hakkında “hizmet nedeniyle görevi kötüye kullanma” ve “kara para aklama” suçlamalarının yöneltildiği aktarılırken, dosyadaki suç vasfının soruşturma ve olası yargılama sürecinde savcılık ile mahkeme tarafından kesinleştirileceği belirtiliyor. Tutuklama ise bir mahkumiyet kararı değil, ceza muhakemesi kapsamında uygulanan geçici bir koruma tedbeli niteliği taşıyor.

SORUŞTURMA MAL VARLIĞI HAREKETLERİNE UZANABİLİR

Bu tür dosyalarda yalnızca iş yerindeki fiziki eksiklik değil, şüpheli para ve mal varlığı hareketlerinin kaynağı da araştırılabiliyor. Banka hareketleri, taşınmaz edinimleri, araçlar ve üçüncü kişiler adına yapılan işlemler soruşturmanın kapsamına göre incelenebiliyor. Fatih’teki olayda da yaklaşık 3 kilogramlık altın açığı ile şüphelinin ve bağlantılı kişilerin mal varlığı arasındaki ilişkinin adli makamlar tarafından yürütülen soruşturma kapsamında değerlendirilmesi bekleniyor.