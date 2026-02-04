Tüm dünyada infial yaratan ve Alanya kamuoyunda da yakından takip edilen Jeffrey Epstein davasında, oklar skandalın merkezindeki "gizemli kadına" çevrildi. Fotoğraf karelerinde Epstein’ın yanından bir an olsun ayrılmayan Ghislaine Maxwell’in rolü ve şu an nerede olduğu, uluslararası basına sızan yeni dosyalarla birlikte yeniden tartışma konusu oldu.

SOSYETİK ÇEVREDEN SUÇ BATAKLIĞINA

Fransa’da 1961 yılında dünyaya gelen ve İngiltere’de eğitim gören Maxwell, medya baronu Robert Maxwell’in kızı olarak lüks bir yaşamın içine doğdu. Uzun yıllar Amerika Birleşik Devletleri’nde ikamet eden ve yüksek sosyetenin aranan yüzü haline gelen Maxwell, kurduğu üst düzey ilişkilerle dikkat çekiyordu. Ancak bu pırıltılı hayatın ardında, kan donduran bir suç ortaklığı yatıyordu.

KORKUNÇ TRAFİĞİN ORGANİZATÖRÜ

Savcılık dosyalarına giren ve tüm dünyayı şoke eden detaylara göre Maxwell, sadece Epstein’ın bir arkadaşı değil, kurulan iğrenç tuzağın baş mimarlarından biriydi. Reşit olmayan kız çocuklarını tespit edip Epstein’ın ağına düşürmekle suçlanan Maxwell, mağdurları istismara hazırlamak ve süreci yönetmekle itham edildi. İnsan kaçakçılığı ve cinsel istismar zincirinin en kritik halkası olan bu ismin, İngiliz Kraliyet Ailesi’nden Prens Andrew gibi nüfuzlu figürlerle olan bağlantıları ise skandalın boyutunu küresel bir krize dönüştürdü.

DEMİR PARMAKLIKLAR ARDINDAKİ SON

Epstein’ın 2019’daki şüpheli ölümünün ardından gözlerin çevrildiği Maxwell, 2020 yılında düzenlenen bir operasyonla yakalandı. Yargılama sürecinde jüri, sosyetik ismi insan kaçakçılığı ve çocuk istismarına yardımdan suçlu buldu. 2022 yılında açıklanan kararla 20 yıl hapis cezasına çarptırılan Maxwell, şu anda cezasını çekmek üzere ABD’deki bir federal hapishanede bulunuyor. Alanya’daki vatandaşların da sosyal medyada sıkça tartıştığı bu dava, “sır küpü” olarak nitelendirilen Maxwell’in konuşup konuşmayacağı sorusuyla gizemini korumaya devam ediyor.