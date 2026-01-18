Alanya’da yaşayan vatandaşlar, son günlerde bozuk para cüzdanlarını daha dikkatli kontrol ediyor. Nedeni ise uzaktan bakıldığında sıradan görünen bazı 2 Euro madeni paraların, koleksiyon dünyasında adeta küçük bir servete dönüşmesi.

GRACE KELLY ANISINA SINIRLI SAYIDA BASILDI

Söz konusu para, Monako Prensliği tarafından 2007 yılında, ünlü Amerikalı aktris ve Monako Prensesi Grace Kelly’nin ölümünün 25. yılı anısına basıldı. Sadece 20 bin adet üretilen bu özel 2 Euro, sınırlı sayısı nedeniyle koleksiyonerlerin radarına girdi.

Paranın arka yüzünde Grace Kelly’nin profilden portresi yer alıyor. Üzerinde MONACO ibaresi ve 2007 basım yılı bulunuyor. Bu detaylar, paranın değerini belirleyen en önemli unsurlar arasında.

DEĞERİ 75 BİN EURO’YA KADAR ÇIKIYOR

Normal piyasa değeri yalnızca 2 Euro olan bu madeni para, kondisyonuna göre açık artırmalarda rekor fiyatlara ulaşabiliyor. Özellikle çil durumda olan ve sertifikalı örnekler için koleksiyonerler yüksek bedeller ödemeyi göze alıyor.

Uzmanlara göre iyi korunmuş bir Grace Kelly 2 Euro’su, 75 bin Euro seviyelerine kadar alıcı bulabiliyor. Bu da güncel kurla bakıldığında ciddi bir maddi karşılık anlamına geliyor.

ELİNİZDEKİ PARAYI NASIL ANLARSINIZ?

Alanya’daki vatandaşların cüzdanlarında bu nadir paranın olup olmadığını anlaması için dikkat etmesi gereken başlıca detaylar şöyle:

Arka yüzünde Grace Kelly’nin profilden portresi yer almalı, üzerinde MONACO ibaresi bulunmalı ve basım yılı olarak 2007 yazmalı

Bu özellikleri taşıyan bir bozuk paranız varsa, harcamadan önce mutlaka bir nümismatik uzmanına ya da güvenilir bir koleksiyoncuya danışmanız öneriliyor.

Alanya’da özellikle turizm sezonunda elden ele dolaşan yabancı madeni paralar düşünüldüğünde, bu tür nadir örneklerin fark edilmeden harcanma ihtimali de oldukça yüksek.