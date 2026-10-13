Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) ekim ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı öncesinde piyasaların faiz indirim beklentisi şekillendi. Matriks Haber tarafından yerli ve yabancı 38 kurumun katılımıyla düzenlenen ankete göre, ekonomistlerin büyük çoğunluğu politika faizinde indirim bekliyor.

Ekim ayına ilişkin tahminlerini paylaşan 37 ekonomistin 32'si, haftalık repo faizinin 100 baz puan düşürülerek yüzde 37'den yüzde 36 seviyesine çekileceğini öngördü. İki uzman faizin sabit bırakılacağını savunurken, diğer katılımcılar 50 ile 200 baz puan arasında değişen indirim tahminlerinde bulundu. Bu sonuçlarla piyasanın ekim ayı için medyan ve ortalama beklentisi yüzde 36 olarak kayıtlara geçti. Borç alma ve borç verme faizlerinin de bu adıma paralel olarak yüzde 34,50 ile yüzde 39 bandına inmesi bekleniyor.

YILIN SON TOPLANTISI İÇİN İNDİRİM BEKLENTİSİ

Anket katılımcıları, TCMB'nin faiz indirim döngüsünü yılın son çeyreğinde de sürdüreceğine işaret ediyor. Aralık ayındaki yılın son toplantısı için görüş bildiren 33 ekonomistten 29'u yeni bir faiz indirimi daha yapılacağını ifade etti. 2026 yıl sonu politika faizi beklentisi yüzde 35 seviyesinde sabit kalırken, 2027 sonu için öngörülen faiz oranı yüzde 27'den yüzde 28,50 seviyesine revize edildi.

ENFLASYON VERİLERİ FAİZ BEKLENTİSİNİ NASIL ETKİLEDİ?

Eylül ayında açıklanan ve piyasa beklentilerinin altında kalan enflasyon verileri, Merkez Bankasının faiz indirim sürecini hızlandıracağı yönündeki kanaati güçlendirdi. Son beş toplantıda politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutan Bankanın, iç talepteki yavaşlama ve hizmet enflasyonundaki iyileşmeyi gerekçe göstererek veri odaklı indirimlere başlaması öngörülüyor. Buna karşın uzmanlar, çekirdek enflasyondaki direnç ve enerji fiyatlarındaki jeopolitik risklerin yukarı yönlü baskı oluşturabileceğini aktardı.

Öte yandan anket sonuçlarında ekonomistlerin 2026 yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) beklentisi yüzde 29,50 olarak korundu. 2027 yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 23'ten yüzde 23,50 seviyesine yükseldi. TCMB'nin ekim kararının ardından gözler, 12 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak yılın son enflasyon raporuna ve 10 Aralık'taki son PPK toplantısına çevrilecek.