Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, CHP'den ayrılmasının ardından siyasi geleceğine ilişkin gündeme gelen iddiaları değerlendirdi. Yeni bir siyasi partiye katılıp katılmayacağı ve ne zaman parti rozeti takacağı yönündeki soruları yanıtlayan Özçelik, mevcut durumda herhangi bir partiye geçiş planının bulunmadığını açıkladı. Bağımsız belediye başkanı olarak görevini sürdüren Özçelik, önceliğinin Alanya'ya hizmet etmek olduğunu belirtti.

ÖZÇELİK: GÜNDEMİMDE BAŞKA BİR PARTİ YOK

Antalya siyasetinde son günlerde gündeme gelen belediye başkanlarının parti değiştireceği yönündeki iddialar üzerine konuşan Özçelik, siyasi geleceği hakkında kesinleşmiş bir karar veya takvim açıklamadı. Şu aşamada herhangi bir siyasi partiye katılmayı planlamadığını ifade eden Belediye Başkanı, çalışmalarını Alanya'nın ihtiyaçlarına odaklanarak sürdüreceğini bildirdi.

Özçelik, belediye başkanlığı görevini siyasi aidiyetlerin üzerinde bir kamu sorumluluğu olarak gördüğünü vurguladı. Alanya halkından aldığı yetkinin gereğini yerine getirmeye devam edeceğini belirten Özçelik, belediye hizmetlerinde şeffaflık, hesap verebilirlik, adalet ve eşitlik ilkelerini esas alacağını kaydetti.

1 EKİM'DE CHP'DEN İSTİFA ETMİŞTİ

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik'in siyasi geleceğine ilişkin tartışmalar, 30 Eylül 2026 tarihinde CHP Merkez Yönetim Kurulu tarafından kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesinin ardından başlamıştı.

Özçelik, 1 Ekim 2026 tarihinde yaptığı yazılı açıklamayla CHP üyeliğinden istifa ettiğini duyurmuştu. İstifa kararını siyasi ve vicdani sorumlulukları doğrultusunda aldığını belirten Özçelik, belediye başkanlığı görevini sürdüreceğini açıklamıştı.

Özçelik, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde CHP'nin adayı olarak Alanya Belediye Başkanlığına seçilmişti. Böylece CHP, Alanya'da ilk kez belediye başkanlığı seçimini kazanmıştı. Özçelik'in 1 Ekim'deki istifasıyla başlayan bağımsız belediye başkanlığı süreci, 13 Ekim itibarıyla devam ediyor.

ANTALYA'DAKİ PARTİ DEĞİŞİKLİĞİ İDDİALARINA YANIT

Özçelik'in açıklaması, Antalya'daki bazı belediye başkanlarının AK Parti'ye geçebileceği yönündeki siyasi kulislerin ardından geldi. Gazeteci Sinan Burhan'ın gündeme taşıdığı iddialarda Alanya'nın yanı sıra Korkuteli, Finike, Demre ve Elmalı belediyelerinin isimleri de yer aldı. Ancak bu iddialar, ilgili belediye başkanlarının parti değiştirdiği anlamına gelmiyor.

13 Ekim 2026 tarihinde yayımlanan bir başka açıklamasında da konuya değinen Özçelik, şu anda bağımsız olduğunu ifade etti. AK Parti'ye geçiş iddialarına ilişkin sorular karşısında herhangi bir katılım kararı açıklamayan Özçelik, siyasi geleceğine ilişkin değerlendirmelerin zamanı geldiğinde netleşeceği mesajını verdi.

BELEDİYE HİZMETLERİNDE AYRIM YAPILMAYACAK

Özçelik'in son açıklamalarında öne çıkan başlıklardan biri de belediye yönetiminin siyasi gelişmelerden bağımsız şekilde devam etmesi oldu. Belediye Başkanı, görevini yerine getirirken vatandaşlar arasında siyasi tercihleri nedeniyle ayrım yapmayacağını ve Alanya'nın ortak menfaatlerini esas alacağını belirtti.

Özçelik'in açıklamaları, kısa vadede herhangi bir partiye katılım takvimi bulunmadığını ortaya koyarken gelecekteki siyasi tercihlerine ilişkin kesin bir karar içermiyor. Bu nedenle Alanya Belediye Başkanı'nın hangi siyasi partiyle yoluna devam edeceği konusunda henüz resmîleşmiş bir gelişme bulunmuyor.