Alanya’nın Payallar Mahallesi’nde yıllardır kamuoyunun gündeminde yer alan, mühürlendiği halde kapılarını yeniden açmasıyla bilinen otel için önemli bir adım atıldı. 117 kez mühürlendiği belirtilen yapıda bu kez mühür değil, yıkım çalışmaları başladı. Sürecin bu aşamaya gelmesi, hem çevre sakinleri hem de kentteki imar tartışmaları açısından dikkat çekiyor.

RUHSATSIZ GENİŞLEME YIKIMI GETİRDİ

Edinilen bilgilere göre işletme, ruhsatlı alanının dışına çıkarak yapıyı yaklaşık 10 bin metrekare büyüttü ve oda kapasitesini neredeyse iki katına çıkardı. İmara aykırı bu genişleme sonrası Alanya Belediyesi, yasal süreci tamamlayarak yıkım kararı aldı ve ekiplerini bölgeye yönlendirdi.

HAVUZ VE KAYDIRAKLAR İÇİN İŞ MAKİNELERİ GİRDİ

Yıkım kapsamında, otel bünyesinde yer alan ve ruhsata aykırı olduğu tespit edilen havuzlar ve su kaydırakları için iş makineleri sahaya girdi. Çalışmaların etap etap ilerleyeceği, güvenlik önlemlerinin artırıldığı öğrenildi.

MAHALLE SAKİNLERİNDEN BELEDİYEYE DESTEK

Sürekli mühürlenip yeniden açılması nedeniyle uzun süredir tepkilere neden olan yapıyla ilgili bu adım, çevrede yaşayan vatandaşlar tarafından olumlu karşılandı. Mahalle sakinleri, imar kurallarının herkes için eşit uygulanması gerektiğini vurgulayarak belediyenin kararına destek verdi.

Alanya’da özellikle turizm bölgelerinde ruhsatsız yapılaşma ve denetim tartışmalarının sık sık gündeme geldiği bu süreçte, Payallar’daki yıkımın benzer dosyalar için de emsal oluşturup oluşturmayacağı merak ediliyor.