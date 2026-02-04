Avrupa semalarında sessiz ama korkutucu bir savaşın perdeleri aralandı. Küresel güvenlik otoriteleri, Rusya’ya ait özel donanımlı uzay araçlarının, Avrupa kıtası üzerindeki kritik NATO uydularını ablukaya aldığını ve hassas veri akışını ele geçirdiğini raporladı. İngiliz Financial Times’ın istihbarat kaynaklarına dayandırdığı sarsıcı gelişme, sadece askeri sırların ifşası değil, küresel iletişimin çökmesi riskini de beraberinde getirdi. Alanya’daki iletişim ve veri trafiğini de dolaylı yoldan etkileyebilecek bu küresel tehdit, modern dünyanın en büyük güvenlik açığı olarak nitelendiriliyor.

SİNYAL İSTİHBARATI VE YAKIN TAKİP

Uzaydaki bu tehlikeli kovalamaca, "Luch-1" ve "Luch-2" isimli Rus araçlarının şüpheli manevralarıyla ortaya çıktı. Almanya Silahlı Kuvvetleri Uzay Komutanlığı, bu araçların İngiltere, Avrupa ve Orta Doğu’ya hizmet veren uydulara riskli mesafelerde yaklaştığını doğruladı. Tümgeneral Michael Traut, Rusların "sinyal istihbaratı" yürüttüğünü ve Batılı iletişim uydularının dibine girerek tüm veri trafiğini dinlemeye çalıştıklarını belirtti. İstihbarat birimleri, Rus araçlarının kendilerini veri akışının tam ortasına yerleştirdiğini vurguluyor.

UYDULARI DÜNYA’YA ÇAKILMA TEHLİKESİ

Senaryonun en korkutucu boyutu ise dinlemenin çok ötesinde. Uzmanlar, birçok Avrupa uydusunun komut sistemlerinde şifreleme bulunmadığına dikkat çekiyor. Bu güvenlik açığını kullanan Rusya’nın, yer operatörlerini taklit ederek uyduların kontrolünü ele geçirebileceği belirtiliyor. Sahte komutlarla motorları ateşlenen devasa uyduların yörüngeden saptırılması, uzay boşluğuna sürüklenmesi veya kontrolsüzce Dünya’ya çakılması ihtimali, otoriteleri alarma geçirdi.

MODERN TOPLUMUN AŞİL TOPUĞU

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, uydu ağlarını "modern toplumların Aşil topuğu" olarak tanımlayarak, bu ağlara yapılacak bir saldırının ulusları felç edebileceği uyarısında bulundu. Rusya’nın uzaydaki bu "hibrit savaş" taktiği, deniz altı kablolarına yapılan sabotajlarla benzerlik gösteriyor. Özellikle Luch-2 aracının bugüne kadar 17 farklı Avrupa uydusunu "stalkladığı" (gizlice takip ettiği) ve şu anda devasa Intelsat 39 uydusunun ensesinde olduğu tespit edildi.

BİRİ PARÇALANDI YENİLERİ YOLDA

NATO tabanlı operatörleri hedef alan bu agresif tutum sürerken, Luch-1 uydusunun geçtiğimiz günlerde gaz sızıntısı yaşayarak kısmen parçalandığı ve işlevini yitirdiği gözlemlendi. Ancak Rusya’nın Cosmos serisi yeni uyduları fırlatarak uzaydaki kuşatmayı genişlettiği bildirildi.