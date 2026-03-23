Alanya’ya karayolu ile şehir dışından gelen herkesin ilk durak noktası olan Alanya Otogarı’nda belirsizlik sürüyor. Geçtiğimiz yıl görevinden ayrılan İsmail Gülerce’nin ardından oluşan boşluk bugüne kadar doldurulamadı. Aradan geçen uzun süreye rağmen otogarda ne kalıcı bir müdür ataması yapıldı ne de görevi vekaleten yürüten bir isim belirlendi. Bu durum, otogarın idari işleyişinde ciddi bir belirsizlik yaratırken, günlük operasyonların nasıl koordine edildiği de soru işaretlerine neden oluyor.

‘NE BEKLENİYOR?’ SORUSU GÜNDEMDE

Her gün yüzlerce yolcunun kullandığı, Alanya’nın dışa açılan kapısı konumundaki otogarda yönetim boşluğunun sürmesi vatandaşların tepkisini çekiyor. “Alanya Otogarı’na neden hâlâ müdür atanmıyor?” sorusu kamuoyunda giderek daha yüksek sesle dile getiriliyor.

GÖZLER BÜYÜKŞEHİR’DE

Tüm gözler Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne çevrilmiş durumda. Otogardaki yönetim boşluğunun ne zaman sona ereceği ve yeni müdürün kim olacağı merakla beklenirken, yetkililerden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Alanya gibi turizm ve ulaşım açısından kritik bir noktada bulunan otogarın “başsız” kalması, idari süreçlerin sağlıklı yürütülüp yürütülmediği konusunda da tartışmaları beraberinde getiriyor.

Muhabir: Ramazan Özdemir