​BÖLGESEL GERGİNLİKLER VE İPTALLERİ SEKTÖRÜ VURDU

​TÜRSAB Alanya BTK İkinci Başkanı Kerim Yılmaz, özellikle Nevruz Bayramı döneminde yurt dışından beklenen ilginin bu yıl gerçekleşmediğini vurguladı. Yılmaz, düşüşün temel nedenlerini şu sözlerle özetledi: "Orta Doğu’da tırmanan gerilim ve savaş atmosferi, insanları seyahat konusunda ciddi bir tedirginliğe itti. Hava ulaşımında yaşanan iptallerin yanı sıra, özellikle stratejik pazarımız olan Kazakistan’dan gelen yolcu sayısında %20’lik bir azalma ve ciddi bir bilet iptali dalgasıyla karşı karşıya kaldık."

​TERMİNALDE BEKLENEN HAREKETLİLİK OLUŞMADI

​Alanya Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde, bayram tatili boyunca görmeye alışık olduğumuz kalabalıklar bu yıl oluşmadı. Yazıhaneler günü boş geçirirken, iç turizmdeki hareketlilik de beklentilerin çok altında kaldı. Sektör yetkilileri, ulaşım verilerindeki dramatik düşüşü şu verilerle paylaştı: Geçmiş yıllarda talebi karşılamak için açılan onlarca ek seferin aksine, bu yıl tek bir ek sefer dahi düzenlenmedi.

​Yolcu talebinde bir önceki yıla oranla %50’nin üzerinde bir gerileme kaydedildi.

​Sıra Araçları Şehir dışından gelen yolcu sayısı, yalnızca mevcut tarifeli araçların kapasitesini doldurabildi; terminalde "boş peron" manzaraları hâkim oldu.

​"EN ZORLU SINAVLARDAN BİRİ"

​Yıllardır sektörde hizmet veren acente yetkilileri, ekonomik şartlar ve bölgesel istikrarsızlığın birleşmesiyle bayram sevincinin yarım kaldığını ifade ediyor. Bir sektör yetkilisi, "Yıllardır bu işin içindeyiz ancak adeta pandemi dönemindeki kısıtlamaları andıran bir durgunluk yaşıyoruz. Alanya’dan çıkış yapmak isteyen vatandaş sayısı yok denecek kadar azdı," diyerek durumun ciddiyetini vurguladı.

​Ekonomik belirsizliklerin gölgesinde geçen bu dönem, Alanya ulaşım ve turizm sektörü için son yılların en sakin ve hayal kırıklığı yaratan bayramı olarak kayıtlara geçti.