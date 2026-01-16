MAHKEME heyeti, sanıklar Hüseyin P. ve Hasan P.’nin Mehmet Taşer’e yönelik eylemlerini kasten öldürme suçu kapsamında değerlendirdi. Sanıklara bu suçtan önce müebbet hapis cezası verildi, ancak olayda haksız tahrik bulunduğu gerekçesiyle cezada indirim yapılarak her biri 16’şar yıl hapis cezasına mahkûm edildi. Sanıklar ayrıca, Abdullah Solmaz’ı yaralama suçundan 6’şar yıl 9’ar ay, Hüseyin Taşer’i yaralama suçundan ise 7’şer yıl 9’ar ay hapis cezasına çarptırıldı. Bu kararlarla birlikte her iki sanığın aldığı toplam ceza 30 yıl 3 ay, toplamda ise 60 yıl 6 ay oldu. Tutuksuz yargılanan sanık Safiye P. hakkında ise delil yetersizliği gerekçesiyle beraat kararı verildi.

‘ANNEME KÜFÜR ETTİKLERİNİ DUYDUM’

Karar duruşmasına tutuklu sanıklar Hüseyin P. ve Hasan P. Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi’nden jandarma eşliğinde getirilirken, tutuksuz sanık Safiye P. duruşmaya katılmadı. Taraf avukatları duruşmada hazır bulundu. Sanık Hasan P., savunmasında olay günü Okurcalar’da çalıştığını, eve geldiğinde annesine küfür edildiğini duyduğunu, bunun üzerine kalabalığın arasına girerek küfür eden kişiye yumruk attığını, ardından çok sayıda kişinin saldırısına uğradığını ileri sürdü. Hasan P., olayda kavgaya karışan kişileri tanımadığını belirterek beraatini talep etti. Sanık Hüseyin P. ise ifadesinde, çıkan arbede sırasında kendisinin de saldırıya uğradığını, eşi ve oğlunu korumak amacıyla belindeki bıçağı savurduğunu, bıçağın kime isabet ettiğini bilmediğini söyledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Olay, 27 Haziran 2024 tarihinde Alanya’nın Tosmur Mahallesi Dim Çayı Caddesi’nde meydana geldi. Siteye ait ortak kullanım alanı nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Mehmet Taşer, kardeşi Hüseyin Taşer ve Abdullah Solmaz yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mehmet Taşer, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından gözaltına alınan baba Hüseyin P., oğlu Hasan P. ve anne Safiye P. adliyeye sevk edildi. Baba ve oğul tutuklanırken, anne Safiye P. tutuksuz yargılandı. Olay anına ilişkin görüntülerin cep telefonu kamerasına yansıdığı öğrenildi.