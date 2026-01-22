Alanya Metal İşleri, Demirciler, Oto Elektrikçileri, Kaportacılar ve Oto Tamircileri Esnaf Odası’nda beklenen gün geldi çattı. Cikcilli Düğün Salonu’nda sabah saat 10.00 itibarıyla başlayan genel kurulda heyecan dorukta. Kent ekonomisinin bel kemiği olan sanayi esnafı, yeni dönemde kendilerini temsil edecek yönetimi belirlemek için sandık başına akın etti.

NEFESLER TUTULDU: İKİ BAŞKAN KARŞI KARŞIYA

Toplam 1460 üyenin oy kullanma hakkına sahip olduğu bu kritik virajda, mevcut başkan Ali Rıza Açman güven tazelemek isterken, önceki dönem başkanı Kerim Taş koltuğu geri almak için yarışıyor. Katılımın oldukça yoğun olduğu gözlenen kongrede, sandıkların saat 17.00’de kapanmasıyla birlikte gözler çıkacak sonuca ve kazanan isme çevrilecek.

AÇMAN’IN A TAKIMI SAHADA

Seçim atmosferinde listeler de netleşti. Mevcut Başkan Ali Rıza Açman, yönetim kurulunda Kerim Özen, Bilal Hamzaoğulları, Durmuş Aksoy, Fevzi Şahinkaya, Hilmi Bozkurt, Mehmet Demir, Mustafa Yüzen ve Adem Saruhan ile yola devam dedi. Açman’ın denetim kurulu adayları ise Mehmet Arıkan, Ahmet Tunahan Aydoğan ve Aytaç Güven olarak belirlendi.

Alanya Metal İşleri Demirciler Oto Elektrikçileri Kaportacılar Oto Tamircileri Esnaf Odası’nın seçimli olağan genel kurulu başladı. Seçimde mevcut başkan Alirıza Açman ile önceki dönem başkan olan Kerim Taş yarışıyor. Genel kurulda mevcut başkan Alirıza Açman’ın listesi belli oldu. Açman’ın listesinde yer alan isimler şöyle:

YÖNETİM KURULU ASİL

Alirıza Açman

Kerim Özen

Bilal Hamzaoğulları

Durmuş Aksoy

Fevzi Şahinkaya

Hilmi Bozkurt

Mehmet Demir

Mustafa Yüzen

Adem Saruhan

DENETİM KURULU ASİL

Mehmet Arıkan

Ahmet Tunahan Aydoğan

Aytaç Güven

TAŞ’TAN İDDİALI LİSTE

Alanya Metal İşleri Demirciler Oto Elektrikçileri Kaportacılar Oto Tamircileri Esnaf Odası’nın seçimli olağan genel kurulu başladı. Seçimde mevcut başkan Alirıza Açman ile önceki dönem başkan olan Kerim Taş yarışıyor. Genel kurulda aday Kerim Taş’ın listesi belli oldu. Taş’ın listesinde yer alan isimler şöyle:

YÖNETİM KURULU AİL

Kerim Taş

Yakup Kiriş

Tolga Avcı

Ahmet Ali Yıldırım

Serdar Uslu

Veli Boz

Ömer Bulut

Hasan Ali Göncü

Metin Özkan

DENETİM KURULU ASİL

Mustafa Şimşek

İsa Sönmez

Hasan Bacaksızoğlu