Alanya Metal İşleri, Demirciler, Oto Elektrikçileri, Kaportacılar ve Oto Tamircileri Esnaf Odası’nda beklenen gün geldi çattı. Cikcilli Düğün Salonu’nda sabah saat 10.00 itibarıyla başlayan genel kurulda heyecan dorukta. Kent ekonomisinin bel kemiği olan sanayi esnafı, yeni dönemde kendilerini temsil edecek yönetimi belirlemek için sandık başına akın etti.
NEFESLER TUTULDU: İKİ BAŞKAN KARŞI KARŞIYA
Toplam 1460 üyenin oy kullanma hakkına sahip olduğu bu kritik virajda, mevcut başkan Ali Rıza Açman güven tazelemek isterken, önceki dönem başkanı Kerim Taş koltuğu geri almak için yarışıyor. Katılımın oldukça yoğun olduğu gözlenen kongrede, sandıkların saat 17.00’de kapanmasıyla birlikte gözler çıkacak sonuca ve kazanan isme çevrilecek.
AÇMAN’IN A TAKIMI SAHADA
Seçim atmosferinde listeler de netleşti. Mevcut Başkan Ali Rıza Açman, yönetim kurulunda Kerim Özen, Bilal Hamzaoğulları, Durmuş Aksoy, Fevzi Şahinkaya, Hilmi Bozkurt, Mehmet Demir, Mustafa Yüzen ve Adem Saruhan ile yola devam dedi. Açman’ın denetim kurulu adayları ise Mehmet Arıkan, Ahmet Tunahan Aydoğan ve Aytaç Güven olarak belirlendi.
YÖNETİM KURULU ASİL
Alirıza Açman
Kerim Özen
Bilal Hamzaoğulları
Durmuş Aksoy
Fevzi Şahinkaya
Hilmi Bozkurt
Mehmet Demir
Mustafa Yüzen
Adem Saruhan
DENETİM KURULU ASİL
Mehmet Arıkan
Ahmet Tunahan Aydoğan
Aytaç Güven
TAŞ’TAN İDDİALI LİSTE
YÖNETİM KURULU AİL
Kerim Taş
Yakup Kiriş
Tolga Avcı
Ahmet Ali Yıldırım
Serdar Uslu
Veli Boz
Ömer Bulut
Hasan Ali Göncü
Metin Özkan
DENETİM KURULU ASİL
Mustafa Şimşek
İsa Sönmez
Hasan Bacaksızoğlu