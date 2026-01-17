KRİTİK mücadelede düdük, hakem Umut Nasrullah Özhelvacı'da olacak. Ligdeki konumu açısından büyük önem taşıyan karşılaşmada, mavi-beyazlı ekip sahadan puan ya da puanlarla ayrılmayı hedefliyor. Alanya 1221 FSK, Söke 1970 SK maçının hazırlıklarını Milli Egemenlik Stadı'nda, Teknik Direktör Mehmet Salih Gül yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla sürdürdü. Antrenmanda taktik çalışmalar ve maç temposuna yönelik uygulamalar ön plana çıktı. Mavi-beyazlı ekip, bugün önce İzmir'e, ardından Aydın Didim'e geçerek maç öncesi kampa girecek. Teknik heyetin, deplasmandan alınacak iyi bir sonuçla takımı üst sıralara taşımayı hedeflediği öğrenildi. Cemali AYDINOĞLU

Kaynak: Haber Merkezi