Alanya’nın Kestel Mahallesi’nde yapımı süren bir inşaatta çekilen görüntüler, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki ihmalleri bir kez daha gözler önüne serdi. İKY Group’a ait olduğu belirtilen 5 katlı binanın en üst katında çalışan bir işçinin, herhangi bir koruyucu ekipman kullanmadan metrelerce yüksekte görev yaptığı görüldü.



BARETSİZ, EMNİYET KEMERSİZ ÇALIŞTI



Görgü tanıklarının cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde; işçinin başında baret bulunmadığı, belinde emniyet kemeri olmadığı ve herhangi bir yaşam hattına bağlı çalışmadığı açıkça görülüyor. Beton blokların üzerinde rahat şekilde hareket eden işçi, çevredeki vatandaşlarda endişeye yol açtı.

Bölgede yaşayan bazı vatandaşlar, yüksekten düşme riskine karşı herhangi bir güvenlik ağı ya da ek önlem alınmamasına tepki gösterdi.





