Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kendilerini polis olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Kırşehir merkezli, Şanlıurfa, Sakarya, İstanbul, İzmir, Muğla, Adana, Gaziantep ve Bursa’da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda F.U.Y., H.Y., E.T., Ö.A., M.E.K., O.T., M.U.E., A.C., A.A.T. ve R.Y. yakalandı. Adreslerde aramalarda yaklaşık 3 milyon TL değerinde altın ve ziynet eşyası ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyede sevk edilen 10 şüpheliden 9'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden H.Y. ise serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA