Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararının ardından değerli metal piyasalarındaki hareketlilik yakından takip ediliyor. Altın ve gümüş fiyatlarında yaşanan geri çekilme, birikimlerini değerlendirmek isteyen yatırımcıların dikkatini çekti.

Özellikle gram altının yeniden yükselişe geçip geçmeyeceği ve mevcut fiyatların alım fırsatı oluşturup oluşturmadığı merak ediliyor.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise altın ve gümüş fiyatları arasındaki değişime dikkat çekerek iki yatırım aracının performansını karşılaştırdı.

İSLAM MEMİŞ ALTIN VE GÜMÜŞ FİYATLARINI KARŞILAŞTIRDI

İslam Memiş, değerli metal piyasalarında yaşanan düşüşü değerlendirirken özellikle gümüş fiyatlarındaki gerilemeye dikkat çekti.

Memiş'in aktardığı rakamlara göre gram gümüş, 100 lira seviyesinin altına gerileyerek 93 lira civarında işlem gördü.

Gram altın ise aynı değerlendirmede 6 bin 600 lira bandında yer aldı.

İki değerli metalin fiyat hareketlerini karşılaştıran Memiş, gümüşün altına kıyasla daha sert bir değer kaybı yaşadığını belirtti.

GRAM ALTIN 6 BİN 600 LİRA SEVİYESİNDE

İslam Memiş'in değerlendirmesinde gram altının 6 bin 600 lira seviyelerinde bulunduğu ifade edildi.

Memiş, yılın başındaki fiyatlarla mevcut seviyeler arasında karşılaştırma yaparak altın piyasasındaki geri çekilmeye dikkat çekti.

Paylaşılan rakamlara göre ocak ayında gram altın 8 bin 157 lira seviyesindeydi.

Bu rakamlarla karşılaştırıldığında gram altında yaklaşık yüzde 19'luk bir gerileme görülüyor.

Ancak söz konusu fiyatlar, Memiş'in değerlendirmesinde aktarılan seviyeleri yansıtıyor. Güncel alış ve satış fiyatları piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebilir.

GÜMÜŞTEKİ DÜŞÜŞ DAHA SERT OLDU

Altın ve gümüş arasındaki fiyat değişiminde en dikkat çekici farkın gümüşte yaşandığı belirtildi.

İslam Memiş'in aktardığı verilere göre ocak ayında 188 lira seviyesinde bulunan gram gümüş, 93 lira civarına kadar geriledi.

Bu iki fiyat karşılaştırıldığında gram gümüşte yaklaşık yüzde 50,5 oranında düşüş hesaplanıyor.

Gram altındaki gerilemenin aynı dönem için yaklaşık yüzde 19 seviyesinde kalması, iki değerli metal arasındaki performans farkını ortaya koyuyor.

Memiş, yatırımcıların değerlendirme yaparken bu fiyat değişimlerini dikkate alması gerektiğini vurguladı.

GÜMÜŞ MÜ ALTIN MI ALINMALI?

Altın ve gümüş arasında tercih yapmak isteyen yatırımcılar açısından fiyatların geçmiş dönemlere göre hangi seviyelerde bulunduğu önem taşıyor.

İslam Memiş, iki değerli metalin ocak ayındaki ve değerlendirme tarihindeki fiyatlarını karşılaştırarak gümüşteki düşüşün daha belirgin olduğunu ifade etti.

Bununla birlikte bir yatırım aracının geçmişte daha fazla değer kaybetmiş olması, gelecekte mutlaka daha yüksek getiri sağlayacağı anlamına gelmiyor.

Altın ve gümüş fiyatları; küresel ekonomik gelişmeler, faiz beklentileri, döviz kurları ve değerli metallere yönelik talepten etkilenebiliyor.

GRAM ALTIN DÜŞMEYE DEVAM EDECEK Mİ?

Gram altındaki düşüşün devam edip etmeyeceği, yatırımcıların en çok merak ettiği konular arasında bulunuyor.

İslam Memiş'in aktarılan değerlendirmelerinde altının gümüşe göre daha sınırlı değer kaybettiği vurgulanırken gram altının hangi tarihte yeniden yükselişe geçeceğine ilişkin kesin bir tahmine yer verilmedi.

Bu nedenle mevcut fiyat hareketlerinden hareketle altının kısa vadede mutlaka yükseleceği veya düşeceği yönünde kesin bir sonuca varmak mümkün değil.

YATIRIMCILAR FİYAT HAREKETLERİNİ TAKİP EDİYOR

Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından altın ve gümüş piyasalarındaki hareketlilik, birikimlerini değerli metallerde değerlendiren yatırımcıların gündeminde yer almayı sürdürüyor.

İslam Memiş'in altın ve gümüş arasındaki fiyat farkına ilişkin değerlendirmeleri de yatırım araçlarının geçmiş performansını yeniden tartışmaya açtı.

Önümüzdeki süreçte değerli metal fiyatlarının nasıl şekilleneceği ise yurt içi ve küresel piyasalardaki gelişmelere bağlı olacak.