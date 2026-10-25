Trendyol Süper Lig'de Konyaspor ile Gençlerbirliği, 25 Ekim 2026 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) resmî fikstürüne göre mücadele, Türkiye saatiyle 16.00'da başlayacak.
KONYASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN?
Konyaspor ile Gençlerbirliği arasındaki Süper Lig karşılaşması, 25 Ekim Pazar günü oynanacak. İki takımın mücadelesi saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmanın tarih ve saat bilgisi, Türkiye Futbol Federasyonunun resmî fikstüründe yer alıyor.
İKİ TAKIM SÜPER LİG'DE KARŞI KARŞIYA
Konya temsilcisi Konyaspor ile Ankara ekibi Gençlerbirliği, Süper Lig kapsamında karşılaşacak. Mücadele, her iki takımın ligdeki puan mücadelesinin bir parçası olacak.
Konyaspor, Gençlerbirliği karşısında sahasında oynayacağı mücadeleden olumlu sonuç almayı hedeflerken konuk ekip de deplasmandan puan çıkarmak için sahaya çıkacak.
MAÇ BİLGİLERİ TFF FİKSTÜRÜNDE
Türkiye Futbol Federasyonu, profesyonel liglerin karşılaşma programlarını resmî internet sitesi üzerinden yayımlıyor. Taraftarlar, Konyaspor ile Gençlerbirliği karşılaşmasının tarih ve başlangıç saati bilgilerini TFF'nin Süper Lig fikstürü üzerinden kontrol edebiliyor.
25 Ekim Pazar günü saat 16.00'da başlayacak Konyaspor - Gençlerbirliği karşılaşması, Süper Lig'de haftanın programında yer alan mücadelelerden biri olacak.