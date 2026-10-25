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25 Ekim Pazar günü saat 16.00'da başlayacak Konyaspor - Gençlerbirliği karşılaşması, Süper Lig'de haftanın programında yer alan mücadelelerden biri olacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, profesyonel liglerin karşılaşma programlarını resmî internet sitesi üzerinden yayımlıyor. Taraftarlar, Konyaspor ile Gençlerbirliği karşılaşmasının tarih ve başlangıç saati bilgilerini TFF'nin Süper Lig fikstürü üzerinden kontrol edebiliyor.

Konyaspor, Gençlerbirliği karşısında sahasında oynayacağı mücadeleden olumlu sonuç almayı hedeflerken konuk ekip de deplasmandan puan çıkarmak için sahaya çıkacak.

Konya temsilcisi Konyaspor ile Ankara ekibi Gençlerbirliği, Süper Lig kapsamında karşılaşacak. Mücadele, her iki takımın ligdeki puan mücadelesinin bir parçası olacak.

Konyaspor ile Gençlerbirliği arasındaki Süper Lig karşılaşması, 25 Ekim Pazar günü oynanacak. İki takımın mücadelesi saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmanın tarih ve saat bilgisi, Türkiye Futbol Federasyonunun resmî fikstüründe yer alıyor.

Trendyol Süper Lig'de Konyaspor ile Gençlerbirliği, 25 Ekim 2026 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) resmî fikstürüne göre mücadele, Türkiye saatiyle 16.00'da başlayacak.

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