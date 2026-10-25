YENİ Parti Antalya 1. Olağan İl Kongresi, 25 Ekim Pazar günü Konyaaltı Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Saat 10.00'da başlayan kongrede konuşmaların tamamlanmasının ardından delegelerin oy kullanacağı aşamaya geçildi. Kurucu İl Başkanı Nail Kamacı'nın yeniden aday olmadığı seçimde, 18 Ekim'deki ön seçimle belirlenen Gökhan Ölmez tek aday olarak yer alıyor.

Akdeniz Gerçek'in aktardığı bilgilere göre kongreye Antalya Milletvekili Aykut Kaya, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Döşemealtı Belediye Başkanı Menderes Dal ve Akseki Belediye Başkanı İlkay Akca'nın yanı sıra ilçe yöneticileri ve parti üyeleri katıldı. Kongrenin divan başkanlığını Asu Kaya üstlenirken, Ali Abbas Yılmaz başkan yardımcısı, Gizem Aksoy Bıçak ise yazman üye olarak görevlendirildi.

ÖN SEÇİMDE 19 İLÇEDE SANDIK KURULMUŞTU

Antalya'daki kongre süreci, 18 Ekim'de gerçekleştirilen il başkanlığı ön seçimiyle önemli bir aşamayı geride bıraktı. YENİ Parti Antalya İl Örgütü'nün resmi açıklamasına göre 19 ilçede eş zamanlı düzenlenen ön seçimde Gökhan Ölmez, üyelerin desteğiyle il başkan adayı olarak belirlendi.

Partinin yayımladığı ön seçim sonuçlarında, Antalya genelindeki 27 bin 232 kayıtlı üyeden 13 bin 266'sının oy kullandığı bildirildi. Bu rakamlar yaklaşık yüzde 48,7 katılım oranına karşılık geliyor. Ön seçimde adayın belirlenmesinin ardından 25 Ekim'deki kongre, il yönetiminin delegeler tarafından seçileceği aşama olarak takvime alındı.

Ön seçim ile il kongresi arasındaki temel fark, oy kullananların kapsamı. İlk aşamada parti üyeleri il başkanlığı için aday tercihini ortaya koyarken, kongrede delegeler yeni dönem yönetiminin belirlenmesi için oy kullanıyor. Kongrede yaklaşık 640 delegenin oy kullanma hakkı bulunduğu daha önce kamuoyuna yansımıştı.

NAİL KAMACI GÖREVİ DEVRETME KARARINI ANLATTI

YENİ Parti Antalya Kurucu İl Başkanı Nail Kamacı, kongrede yaptığı konuşmada yeniden aday olmama kararını değerlendirdi. Yaklaşık 40 yıllık siyasi geçmişine değinen Kamacı, parti yönetiminde yeni isimlere sorumluluk verilmesini istediğini belirtti.

Kamacı, gençleşmenin yalnızca üst yönetimde yapılacak değişikliklerle sınırlı kalmaması gerektiğini savundu. Genç üyelerin il ve ilçe örgütlerinde daha etkin görevler üstlenmesini istediğini ifade eden Kamacı, Antalya'daki üç yıllık çalışma döneminde 232 eylem gerçekleştirildiğini söyledi.

Kurucu il başkanının görevi devretme kararı, kongre öncesinde de kamuoyuna duyurulmuştu. Yeni Alanya'nın 10 Ekim'de yayımladığı haberde Kamacı'nın adaylıktan çekildiği ve Gökhan Ölmez'in il başkanlığı için öne çıktığı aktarılmıştı.

GÖKHAN ÖLMEZ'DEN 19 İLÇE İÇİN YENİ ÇALIŞMA PLANI

İl başkanlığının tek adayı Gökhan Ölmez, kongrede yaptığı konuşmada seçilmesi durumunda uygulamayı planladığı örgütlenme modelini açıkladı. Ölmez'in öncelikleri arasında il yönetiminin çalışmalarını Antalya merkezinin dışına taşıması ve ilçeler arasındaki koordinasyonun artırılması bulunuyor.

Ölmez, il yönetim kurulu toplantılarını farklı ilçelerde düzenlemeyi planladığını belirtti. Ayrıca Antalya'nın 19 ilçesindeki parti örgütlerinin her ay belirlenen bir günde eş zamanlı saha çalışması gerçekleştirmesini hedeflediklerini ifade etti.

Konuşmasında kadınların ve gençlerin yönetim süreçlerine katılımına da yer veren Ölmez, parti içindeki görüş ayrılıklarının geride bırakılması gerektiğini söyledi. Kurucu yönetimin çalışmalarına teşekkür eden Ölmez, yeni dönemde örgüt bütünlüğünü güçlendirmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

ALANYA TEŞKİLATINI DA İLGİLENDİREN KONGRE

Antalya İl Başkanlığı seçiminden çıkacak yönetim, Alanya dahil 19 ilçedeki teşkilat çalışmalarının koordinasyonundan sorumlu olacak. Ölmez'in açıkladığı modelin uygulanması halinde il yönetim kurulu toplantılarının ilçelerde gerçekleştirilmesi ve yerel örgütlerin ortak çalışma takvimine dahil edilmesi öngörülüyor.

Bu kapsamda Alanya teşkilatının da il yönetimiyle yürütülecek ortak faaliyetlerde yer alması bekleniyor. Ancak ilçelerde düzenlenecek toplantıların tarihleri ve saha çalışmalarının ayrıntıları henüz açıklanmadı.

ASU KAYA KADINLARIN YÖNETİMDE TEMSİLİNİ VURGULADI

Kongrenin divan başkanlığını üstlenen Asu Kaya, konuşmasında parti üyelerinin yönetim kadrolarının belirlenmesindeki rolüne öne çıktı. Ön seçim uygulamasının parti içi karar alma süreçlerine katkı sağladığını savunan Kaya, kadınların siyasi karar mekanizmalarında daha fazla temsil edilmesi gerektiğini belirtti.

Kaya, konuşmasında tutuklu belediye başkanlarına ilişkin değerlendirmelerde de bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve tutuklu bulunan diğer siyasetçilerle dayanışmayı sürdüreceklerini ifade etti.

ANTALYA İL KONGRESİNDE SONUÇLAR BEKLENİYOR

YENİ Parti Antalya 1. Olağan İl Kongresi'nde delegelerin oy verme işlemi sürerken, Gökhan Ölmez'in tek aday olduğu seçimde yeni dönem yönetiminin belirlenmesi bekleniyor. Saat 13.56 itibarıyla yayımlanan kongre haberinde kesin seçim sonuçlarına ilişkin bilgi yer almadı.

Partinin ilan ettiği kongre takvimine göre il kongrelerinin ardından 14-15 Kasım 2026 tarihlerinde Ankara'da 1. Olağan Kurultay'ın gerçekleştirilmesi planlanıyor. Antalya'daki seçim de partinin kurultay öncesindeki il örgütlenmesi sürecinin bir parçasını oluşturuyor.