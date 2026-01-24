AK PARTİ

AK Parti, saha çalışmaları ve büyük yatırım müjdeleriyle dolu yoğun bir mesai harcadı. İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı’nın kısa tatilinde dümene geçen vekalet yönetimi, şehre hizmet noktasında boşluk bırakmayarak haftayı verimli bir şekilde tamamladı.

​BAŞKAN VEKİLİ ÜNLÜ VE TEŞKİLAT SAHADA

​ İ lçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı’nın yokluğunda çalışmaları koordine eden İlçe Başkan Vekili Uğur Ali Ünlü, teşkilatla birlikte esnafın nabzını tuttu. Metal İşleri Odası seçim ofisi açılışından Esnaf ve Sanatkârlar Odası Genel Kurulu’na kadar her noktada yer alan parti yönetimi, ayrıca Gastro Alanya 10. Uluslararası Yemek Yarışması’na katılarak şehrin gastronomi turizmine destek verdi. Siyaseti hayatın her alanına yayan teşkilat, vatandaşların mutlu günlerinde yanlarında oldu. Kırsal temaslar kapsamında ise Aliefendi, Uğrak ve İmamlı Mahalle Muhtarları ilçe teşkilatını ziyaret ederek bölgedeki ihtiyaçlar üzerine istişarelerde bulundu.

​MECLİS ÜYESİ IŞIK’TAN SERT ELEŞTİRİ

​Belediye Meclis Üyesi Alaaddin Işık, Alanya’daki altyapı eksikliklerini ve bozuk yolları gündeme taşıyarak haftanın en dikkat çeken çıkışını yaptı.

​Türk bayrağına yönelik gerçekleştirilen alçak saldırıya karşı AK Parti teşkilatı ortak bir duruş sergiledi. Yayınlanan kınama mesajında milli birlik ve beraberlik vurgusu yapılarak, "Bayrak inmez, Ezan dinmez!" ifadeleriyle saldırı lanetlendi.

​BAŞKAN TAVLI’DAN 2026 MÜJDESİ: EK HASTANE BİNASI

​Haftanın en önemli gelişmesi ise İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı’dan geldi. Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanındaki 26 bin metrekarelik alanın sağlık yatırımı için tahsis edildiğini belirten Tavlı, 250 yataklı ek hastane binasının 2026 yılı yatırım planına alındığını müjdeledi.

CHP

Alanya İlçe Örgütü, bu haftayı hem halkın vicdanına dokunan sosyal projelerle hem de yerel esnafın sorunlarına çözüm arayan aktif bir saha siyasetiyle geride bıraktı. İlçe Başkanı Bülent Kandemir ve yönetimi, Alanya’nın güncel meselelerine duyarlı bir duruş sergiledi.

​EMLAKÇI ESNAFINA ANKARA DESTEĞİ

​Hafta sonunda emlak sektörünün yaşadığı darboğaza dikkat çeken CHP yönetimi, ALEMDER’in başlattığı imza kampanyasına tam kadro katıldı. Antalya Milletvekili Aykut Kaya ile esnafın taleplerini dinleyen Başkan Bülent Kandemir, sektör temsilcilerinin sesini Ankara’ya taşıma noktasında güçlü bir destek verdi. Esnaf odalarındaki seçim heyecanına ortak olan CHP heyeti, Alanya Metal ve Ağaç İşleri Odası adaylarının seçim ofislerini ziyaret etti. Ayrım gözetmeksizin tüm adaylara başarılar dileyen Kandemir ve yönetimi, sanayi esnafını tek tek gezerek sorunları yerinde tespit etti ve çözüm önerilerini paylaştı.

​LEYLA’NIN HAYALİ CHP ELİYLE GERÇEK OLDU

​Haftanın en duygusal gelişmesi, özel gereksinimli Leyla için yaşandı. Nadir görülen bir hastalıkla mücadele eden Leyla’nın Fenerbahçeli futbolcularla tanışma hayalini gerçeğe dönüştüren CHP Alanya İlçe Örgütü, "Küçük bir dokunuş, kocaman bir umut" mesajıyla sosyal dayanışmanın en güzel örneğini sergiledi.

​BAYRAĞA SALDIRIYA SERT TEPKİ

​Türk bayrağına yönelik gerçekleştirilen hain saldırı karşısında net bir duruş sergileyen Başkan Bülent Kandemir, Atatürk’ün "Bayrak bir milletin onurudur" sözünü hatırlattı. Provokasyonlara geçit verilmeyeceğini belirten Kandemir, saldırıyı alçakça olarak niteleyerek birlik mesajı verdi.

​Haftalık olağan yönetim kurulu toplantısını meclis üyeleriyle birlikte gerçekleştiren CHP örgütü, yerel yönetim stratejilerini "ortak akıl" vurgusuyla ele aldı.

MHP

İlçe Başkanı Mustafa Sünbül, "Hayırlı Günler Komşum" ziyaretleriyle adeta sahada basılmadık yer bırakmadı. Geniş bir heyetle vatandaşın kapısını çalan MHP teşkilatı, sahanın en aktif yapısı olarak haftayı rekor bir tempoyla tamamladı.

​SAHA ÇALIŞMALARINDA REKOR TEMPO

​Hafta boyunca dur durak bilmeyen MHP heyeti; Avsallar sanayi esnafından başlayarak Payallar, Değirmendere, Şekerhane ve Kızlarpınarı mahallelerine kadar çıkarma yaptı. İlçe Başkanı Mustafa Sünbül liderliğindeki ziyaretlerde esnafın ekonomik talepleri dinlenirken, sosyal istişareler ön plana çıktı.

​AVM ESNAFIYLA BİR ARAYA GELİNDİ

​MHP teşkilatının mesaisi sadece sokak ve mahallelerle sınırlı kalmadı. Başkan Sünbül ve beraberindeki heyet, Alanyum AVM esnafını ziyaret ederek ticaretin kalbinin attığı noktalarda vatandaşın nabzını tuttu.

​Başkan Sünbül, temas kurduğu her noktada MHP’nin vizyonu olan "Terörsüz Türkiye" gerçeğini ve bu hedefe giden kararlılığı anlatarak milli birlik ve beraberlik mesajını vatandaşlara ulaştırdı.





İYİ PARTİ

İlçe Başkanı Hilmi Er liderliğinde Ankara’daki büyük kongre heyecanını yerel esnafın demokratik yarışı ile birleştirerek çok yönlü bir siyasi grafik sergiledi.

​ANKARA’DA GÜVEN TAZELEME VE MEMLEKET SÖZÜ

​ İ Yİ Parti Alanya İlçe Teşkilatı, Ankara’da düzenlenen 4. Olağan Kongre’ye katılım sağlayarak Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu’na destek verdi. Başkan Hilmi Er, kongre sonrası yaptığı açıklamada memleket mücadelesinde kararlılık vurgusu yaparak, genel merkez düzeyindeki yeni yönetimle uyum içerisinde çalışacaklarının sözünü verdi.

​BAYRAK SALDIRISINA ŞİİRLİ VE SERT TEPKİ

​Türk bayrağına yapılan saldırıyı sert bir dille kınayan Hilmi Er, tepkisini hafızalara kazınan mısralarla dile getirdi. Milli değerlere el uzatanlara karşı tavizsiz duruşlarını sergileyen Er, bayrağın Türk milleti için sarsılmaz bir onur olduğunu vurguladı. Ankara dönüşü ayağının tozuyla sahaya inen İYİ Parti heyeti, Metal İşleri Odası adaylarını ziyaret ederek esnafla bir araya geldi. Oda genel kurullarına katılım sağlayan teşkilat, esnafın sorunlarını dinleyerek çözüm odaklı siyaset anlayışını sürdürdü.

SAADET PARTİSİ

İlçe Başkanı Hüseyin Sarıca önderliğinde hem yerel esnafın sorunlarına hem de Türkiye’nin sosyal yaralarına parmak basan bir çalışma programı yürüttü. Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç’ın katılımıyla ivme kazanan çalışmalar, çözüm odaklı siyaset vurgusuyla tamamlandı.

​VEKİL KILIÇ İLE ALANYA ÇIKARMASI

​Saadet Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç’ın şehre gelişiyle birlikte başta İHH Alanya olmak üzere sivil toplum kuruluşları ziyaret edildi. Heyet, bölgenin kronikleşmiş sorunlarını yerinde dinleyerek çözüm yolları üzerine geniş kapsamlı istişarelerde bulundu.

​EMEKLİLER İÇİN 1 MİLYON İMZA BAŞARISI

​Halkın geçim mücadelesini önceliğine alan Saadet Partisi, emeklilerin yaşam standartlarını iyileştirmek adına başlattığı "1 Milyon İmza" kampanyasında hedefe ulaşıldığını müjdeledi. Emlakçı esnafının hak arayışına da destek veren yönetim, ekonomik adalet vurgusunu yineledi. Hüseyin Sarıca, çocuk suçluluğu ve çeteleşme sorununa dikkat çekti.

​Alanya’daki yüksek otopark ücretlerini gündeme taşıyan Başkan Sarıca, vatandaşın sırtındaki mali yükün hafifletilmesi gerektiğini savundu.

ZAFER PARTİSİ

İlçe Başkanı Alper Arıkan’ın öncülüğünde, toplumsal güvenlik ve milli değerler konusundaki tavizsiz duruşuyla gündem belirledi. Özellikle çocuk suçluluğuna karşı yaptığı sert çıkış, haftanın en çok konuşulan başlıklarından biri oldu.

​ÇOCUK SUÇLULUĞU VE GÜVENLİK KRİZİNE SERT ÇIKIŞ

​ İ lçe Başkanı Alper Arıkan, suça sürüklenen çocuklar meselesine dair yaptığı basın açıklamasında Türkiye’nin derin bir güvenlik kriziyle karşı karşıya olduğunu vurguladı. Çocukların suç örgütlerinin pençesine düşmesini "vicdan krizi" olarak niteleyen Arıkan, kamu düzeninin tesisi için devletin en sert tedbirleri alması gerektiğini savundu.

​Türk bayrağına yönelik gerçekleştirilen hain saldırı karşısında sessiz kalmayan Arıkan, saldırıyı lanetleyerek faillerin hukuk önünde en ağır cezayı alması gerektiğini belirtti.

​Hafta boyunca Alanya ve Türkiye gündemine dair seri açıklamalar yapan Arıkan, parti teşkilatının sahadaki gür sesi olmayı sürdürdü

ANAHTAR PARTİ

Alanya siyasetinin yeni ve dinamik yüzü olan Anahtar Parti (A Parti), bu haftayı hem teşkilatlanma çalışmalarına hız vererek hem de Ankara’da gerçekleştirdiği üst düzey temaslarla oldukça verimli geçirdi. İlçe Başkanı Abdullah Akkuş, partinin bölgedeki vizyonunu güçlendirecek adımlar attı.

​ANKARA ÇIKARMASI VE GENEL BAŞKAN ZİYARETİ

​Haftanın en önemli gelişmesi, İlçe Başkanı Abdullah Akkuş ve beraberindeki heyetin Ankara temasları oldu. Genel Başkan Yavuz Ağıralioğlu’nu ziyaret eden Alanya heyeti, genel merkezle koordinasyonu güçlendirdi. Mahalle Başkanları Toplantısı ve Haftalık olağan yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi ve çözüm odaklı bir yol haritası belirlendi.

​EKONOMİ VE SOSYAL SAHA TEMASLARI

​Genç MÜSİAD 2. Olağan Kongresi’ne katılarak iş dünyasıyla bir araya gelen Anahtar Parti heyeti, hafta boyunca düğün ve mahalle ziyaretleriyle de vatandaşın içinde yer aldı. Halkın nabzını tutan teşkilat, sosyal sorumluluk ve saha varlığını ön planda tuttu.

​Türk bayrağına yönelik gerçekleştirilen hain saldırıyı sert bir dille lanetleyen Başkan Abdullah Akkuş, milli değerlerin korunması konusundaki hassasiyetlerini dile getirdi.

ANAVATAN PARTİSİ

İlçe Başkanı Ramazan Durdu Söyler öncülüğünde hem esnafın hak arayışına verdiği destekle hem de teşkilat yapısındaki gençleşme hamlesiyle dikkatleri üzerine çekti.

​EMLAKÇI ESNAFINA GENEL MERKEZ DESTEĞİ

​Alanya Emlakçılar Derneği (ALEMDER) tarafından düzenlenen imza kampanyasına Anavatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Murat Kurt ve ilçe teşkilatı, kampanya alanında emlak sektörü temsilcilerinin taleplerine omuz vererek sektörün yaşadığı sorunların takipçisi olacaklarını vurguladı. Alanya İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı görevine İsmail Aslıhan’ın atanmasıyla birlikte, Anavatan Partisi’nin yereldeki gençlik yapılanması ve saha çalışmaları yeni bir ivme kazandı.



