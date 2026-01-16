Kaza, saat 11.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Ermenek Mahallesi Şehit Ali Daniyar Caddesi üzerinde meydana geldi. Hasan Demir ve Oğuzhan Yiğit S., karne almak üzere motosikletle seyir halindeyken, motosiklet virajda kontrolden çıktı.

50 metre sürüklendi

Devrilen motosikletin yaklaşık 50 metre sürüklendiği öğrenildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan öğrencilerden durumu ağır olan Hasan Demir, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaralı Oğuzhan Yiğit S.’nin tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.