AYDIN'DA zeytin üreticileri ve tarım işçileri, yeni hasat sezonuyla birlikte bahçelerde yoğun mesaiye başladı. Özellikle sulama imkânı bulunan ova kesimlerinde sofralık zeytinlerin toplanmasına başlanırken, Köşk ilçesindeki zeytin bahçelerinde kadın işçiler ön plana çıktı. Günlük 1000 TL karşılığında çalışan kadınlar, zeytin taraklarıyla dallardaki ürünleri toplayarak aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

ZEYTİN HASADINDA YENİ YÖNTEM

Geçmiş yıllarda zeytin hasadında yaygın olarak kullanılan sırıkla çırpma yönteminin yerini, özellikle sofralık üretimde daha kontrollü toplama teknikleri almaya başladı.

Üreticiler, zeytinlerin zarar görmesini önlemek ve ürün kalitesini korumak amacıyla tarakla hasadı tercih ediyor.

Ağaç dallarındaki zeytinler özel taraklarla toplanırken, bu yöntem sayesinde meyvelerin ezilmesi ve darbe alması riskinin azaltılması hedefleniyor.

KADINLAR GÜNLÜK 1000 TL KAZANIYOR

Aydın'ın Köşk ilçesinde başlayan salamuralık zeytin hasadı, kadın tarım işçilerine de istihdam sağlıyor.

Sabah saatlerinden itibaren bahçelerde çalışmaya başlayan kadınlar, günlük 1000 TL yevmiye karşılığında zeytin topluyor.

Hasat döneminde iş bulmakta güçlük çekmediklerini belirten kadın işçiler, çalışmalarından memnun olduklarını ifade ediyor.

Kadınların zeytin toplama işinde daha fazla yer alması, bölgedeki tarımsal üretimde kadın emeğinin önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

SOFRALIK ZEYTİNDE KALİTE ÖN PLANDA

Sofralık olarak değerlendirilecek zeytinlerde meyvenin görünümü ve sağlamlığı büyük önem taşıyor.

Bu nedenle üreticiler, hasat sırasında ürünün mümkün olduğunca az zarar görmesini sağlayacak yöntemlere yöneliyor.

Özellikle salamuralık zeytinlerin toplanmasında kullanılan taraklar, ürünlerin daha kontrollü şekilde hasat edilmesine imkân tanıyor.

YAĞLIK ZEYTİN HASADI İÇİN YAĞIŞLAR BEKLENİYOR

Aydın'da sofralık zeytinlerin toplanması sürerken, bölgenin önemli ürünlerinden Memecik çeşidi yağlık zeytinlerde hasadın yağışların ardından başlaması bekleniyor.

Coğrafi işaret tesciline sahip Aydın Memecik Zeytini, hem sofralık hem de zeytinyağı üretiminde değerlendiriliyor.

Memecik çeşidinde yeşil salamuralık zeytinler genellikle eylül ve ekim aylarında hasat edilirken, yağlık ve siyah salamuralık ürünlerde hasat daha geç dönemlere uzanabiliyor.

ZEYTİN ÜRETİMİNDE KADIN EMEĞİ ÖNE ÇIKIYOR

Aydın'ın Köşk ilçesindeki hasat faaliyetleri, tarımsal üretimin önemli bir parçasını oluşturan mevsimlik işçiliği yeniden gündeme taşıdı.

Sofralık zeytinlerin özenle toplanması için çalışan kadınlar, hem üretim sürecine katkıda bulunuyor hem de elde ettikleri yevmiyeyle ev ekonomilerini destekliyor.

Bölgede hasat çalışmalarının zeytinlerin olgunlaşma durumuna göre devam etmesi bekleniyor.