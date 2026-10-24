ZONGULDAK'IN Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde meydana gelen maden faciasının ardından yürütülen adli soruşturma genişletildi. Metan gazı birikmesi sonucu yaşanan patlamada 3 madenci yaşamını yitirirken 5 işçi yaralandı. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.

MADEN OCAĞINDA METAN GAZI PATLADI

Facia, 23 Ekim 2026 Cuma günü saat 10.00 sıralarında Gelik beldesinin Dereiçi mevkisinde bulunan özel bir kömür madeninde meydana geldi.

Ruhsatlı maden sahasında metan gazı birikmesi sonucu yaşanan grizu patlaması, ocakta çalışan işçileri etkiledi.

Patlamanın ardından bölgeye AFAD, sağlık, itfaiye, jandarma ve maden kurtarma ekipleri sevk edildi. Ocakta bulunan 8 işçiye ulaşmak için arama kurtarma çalışması gerçekleştirildi.

3 MADENCİ HAYATINI KAYBETTİ

Ekiplerin çalışmaları sonucunda madenciler Cengiz Bölükbaşı, Recep Çolakoğlu ve Murat Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Patlamada yaralanan Cemal Arslan (45), Okan Dinçer (38), Soner Dinçer (34), Ercan Akdal (40) ve Kurtuluş Elmas (38) ise hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Cemal Arslan ile Okan Dinçer, ileri tedavi amacıyla Ankara'ya sevk edildi. İlk açıklamalarda yaralı işçilerden ikisinin sağlık durumunun ağır olduğu bildirilmişti.

İŞLETME MÜDÜRÜ, UZMAN VE MÜHENDİS GÖZALTINDA

Üç işçinin yaşamını yitirdiği patlamanın ardından Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada gözaltı sayısı 3'e yükseldi.

Soruşturma kapsamında işletme müdürü M.S.D., iş sağlığı ve güvenliği uzmanı E.Y. ile maden mühendisi Y.Ç. gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

PATLAMADAKİ OLASI İHMALLER ARAŞTIRILIYOR

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı, olayın tüm yönleriyle araştırılması için bir cumhuriyet başsavcıvekili ile iki cumhuriyet savcısını görevlendirdi.

Patlamanın meydana geldiği madende inceleme yapmak üzere bilirkişi heyeti oluşturuldu.

Soruşturma kapsamında gaz birikiminin nedenleri, iş güvenliği tedbirleri ve patlama öncesindeki koşulların değerlendirilmesi bekleniyor. Olası ihmallerin bulunup bulunmadığı yapılacak teknik incelemelerle ortaya konulacak.

MADEN FACİASININ ARDINDAN ADLİ SÜREÇ SÜRÜYOR

Üç madencinin hayatını kaybettiği olay, madenlerde iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin önemini bir kez daha gündeme getirdi.

Yetkililer, patlamaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü bildirirken gözaltındaki şüphelilerin adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından haklarında verilecek kararın netleşmesi bekleniyor.