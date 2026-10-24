TÜRKİYE'DE yatırım araçlarının 19-23 Ekim 2026 haftasındaki performansı belli oldu. Borsa İstanbul ve altın piyasasında yaşanan düşüşler dikkat çekerken döviz kurları haftayı sınırlı kazançla tamamladı. Özellikle gram ve çeyrek altındaki gerileme, birikimlerini altında değerlendiren yatırımcıların gündemine oturdu.

BORSA İSTANBUL'DA YÜZDE 5'İ AŞAN KAYIP

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 5,16 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi hafta boyunca dalgalı bir seyir izledi. Endeks, en düşük 10.707,18 puanı, en yüksek ise 11.806,76 puanı gördü.

Haftanın son işlem gününde BIST 100, önceki haftanın kapanışına göre yüzde 5,16 gerileyerek 11.116,99 puandan kapandı.

Böylece borsa, haftanın en fazla değer kaybeden başlıca yatırım araçlarından biri oldu.

GRAM ALTIN 6 BİN 370 LİRAYA GERİLEDİ

Altın piyasasında da haftalık kayıplar öne çıktı. Kapalıçarşı verilerine göre 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bir haftada yüzde 4,18 düşerek 6 bin 370 liraya indi.

Çeyrek ve Cumhuriyet altınında da benzer bir gerileme yaşandı.

Gram altın: 6.370 TL — yüzde 4,18 düşüş

Çeyrek altın: 10.520 TL — yüzde 3,37 düşüş Eylülde kartlı ödemeler 3 trilyon liraya dayandı İçeriği Görüntüle

Cumhuriyet altını: 41.880 TL — yüzde 3,34 düşüş

Önceki haftayı 10 bin 887 liradan tamamlayan çeyrek altın, 367 lira değer kaybederek 10 bin 520 liraya geriledi.

Altındaki bu düşüş, özellikle düğün hazırlığı yapanlar ve altın birikimi bulunan vatandaşlar açısından dikkat çekici bir haftalık değişim olarak kayıtlara geçti.

DOLAR VE AVRO HAFTAYI YÜKSELİŞLE KAPATTI

Borsa ve altının aksine döviz kurlarında sınırlı yükseliş görüldü.

ABD doları, haftalık bazda yüzde 0,36 değer kazanarak 49,7060 liraya ulaştı. Avro ise yüzde 0,03'lük artışla 55,7790 liradan haftayı tamamladı.

Dövizdeki yükselişlerin, borsa ve altındaki sert hareketlere kıyasla daha sınırlı kalması dikkat çekti.

YATIRIM FONLARI DA GERİLEDİ

Hafta boyunca yaşanan değer kayıpları yatırım fonlarına da yansıdı.

Yatırım fonları ortalama yüzde 1,90 değer kaybederken emeklilik fonlarındaki düşüş yüzde 2,25 olarak gerçekleşti.

Buna karşılık para piyasası fonları, yüzde 0,62 getiri sağlayarak yatırım fonu kategorileri arasında haftanın en fazla kazandıranı oldu.

HAFTANIN KAZANANI VE KAYBEDENİ HANGİ YATIRIM ARACI OLDU?

Haftalık tabloya göre BIST 100, yüzde 5,16'lık düşüşle en sert kaybı yaşayan başlıca yatırım göstergesi oldu. Para piyasası fonları ise yüzde 0,62 getiriyle yatırım fonu kategorilerinde öne çıktı.