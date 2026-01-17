İddiaya göre, otomobil, kamyona sağ şeritte arkadan çarptı. Kazazedeler, olay sonrası araçlarından indi. Bu sırada 8 yolcusu bulunan E.Ü.’nün (56) kullandığı yolcu otobüsü, yol kenarında bekleyen Yasemin S. (33), Tezcan S. (55), Burcu S.İ. (36) ve Adem S.'ye çarptı. Otobüs, sağ şeritteki kanalda sürüklenerek durabildi. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin müdahalesi sonrası hastanede tedaviye alındı. Adem S., tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Burcu S.İ.’nin durumunun ağır, diğerlerinin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA