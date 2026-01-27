Demre, Finike, Aksu, Serik ve Manavgat başta olmak üzere il genelindeki sera üreticilerinin büyük bir afetle karşı karşıya olduğunu belirten Arı, üreticinin yalnız bırakıldığını vurgulayarak iktidara sert eleştirilerde bulundu.

​ANTALYA GENELİNDE TARIMSAL YIKIM

​İncelemeleri sırasında zarar gören seraları gezen Cavit Arı, Antalya’nın birçok bölgesinde ciddi bir afet yaşandığını ifade etti. Arı, "Üretici çiftçi vatandaşlarımız seralarını kaybetmiş durumda. Bir tarafta fırtınanın yerle bir ettiği yapılar, diğer tarafta aşırı yağıştan dolayı su altında kalan ürünler var. Antalya halkı ve üreticisi son birkaç gündür kelimenin tam anlamıyla bir felaket yaşıyor." dedi.

​ÜRETİCİ YÜKSEK MALİYET VE AFET KISKACINDA

​Türkiye’de çiftçilik yapmanın her geçen gün zorlaştığına dikkat çeken Arı, girdi maliyetlerinin üreticiyi tükettiğini belirtti. Arı, "Bir domatesi fide olarak alıp yetiştirmek zaten başlı başına bir maliyet yükü. Fide pahalı, gübre pahalı, ilaç pahalı. Çiftçimiz tam ürünü elde edeceği sırada yaşanan bu afetle birlikte tüm emeğini ve sermayesini kaybederek büyük bir mağduriyetin içine düşüyor." ifadelerini kullandı.

​KREDİ ŞARTLARI VE BÜROKRATİK ENGELLER

​Hükümetin çiftçiye yönelik destek politikalarını eleştiren Milletvekili Arı, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri üzerinden verilen kredilerdeki engellere değindi. Arı, "Çiftçimiz kredi için bankaya gittiğinde, karşısına 'vergi dairesine veya SGK’ya borcun olmayacak' şartı çıkarılıyor. Mevcut ekonomik şartlarda bir çiftçinin veya esnafın borcunun olmaması mümkün mü? Hükümet, bu komik miktardaki kredileri dahi vermemek için uydurma bahaneler üretiyor." dedi.

​TARSİM SİSTEMİNDE REFORM ŞART

​Tarım Bakanlığı’na ve Cumhurbaşkanlığı’na seslenen Arı, TARSİM (Tarım Sigortaları Havuzu) sistemindeki aksaklıkların acilen giderilmesi gerektiğini savundu. Sigorta şirketlerinin risk almaktan kaçtığını belirten Arı, "TARSİM, mülkiyet sorunlarını veya hisseli arazi yapısını bahane ederek çiftçiyi sigorta kapsamı dışında bırakıyor. Çiftçi serasını kurmuş, üretime başlamış; risk burada zaten üreticinin üzerindeyken TARSİM kendi kârını düşünerek sigorta yapmıyor. Bu sistemin derhal çözüm odaklı hale getirilmesi gerekiyor." açıklamasında bulundu.

​BORÇLARIN FAİZSİZ ERTELENMESİ TALEBİ

​Afetin yarattığı tahribatın telafisi için somut bir çözüm önerisi sunan Cavit Arı, sözlerini şöyle tamamladı: "Antalya bu konuda büyük bir felaket yaşamıştır. Zarar gören çiftçilerimizin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçları, en az 2 yıl süreyle ve faizsiz olarak ertelenmelidir. Aksi takdirde çiftçimiz ayağa kalkamaz, yeniden üretemez ve tarımsal üretim sekteye uğrar."