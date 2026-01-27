Nişan merasimi, EMŞAV Alanya İlçe Başkanı ve Manavgat–Serik Sorumlusu Hakan Çoban’ın ev sahipliğinde, sahibi olduğu The London Cafe Garden’da düzenlendi.

Törene; İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Hilmi Özgönül, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Hüseyin Direk, Sahil Güvenlik Komutanı Yarbay Erdinç Karadeniz, Alanya İlçe Müftüsü Mehmet Seven, AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şerani Tavlı, MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Sünbül, , çok sayıda polis, jandarma personeli ve davetliler katıldı.

Merasim, nişandan önce gerçekleştirilen kız isteme töreniyle başladı. Gazipaşa Kaymakamı, Alanya Kaymakam Vekili Selami Korkutata, gelin adayı Sultan Ay’ı ailesinden istedi. Kız istemenin ardından Alanya İlçe Müftüsü Mehmet Seven tarafından dualar edildi. Duanın ardından çiftin yüzüklerini yine Kaymakam Korkutata taktı.

Törenin devamında geleneklere uygun kahve ikramı yapıldı. Sonrasında takı merasimi gerçekleştirildi. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise sanatçı Cüneyt Güzel’in seslendirdiği canlı müzik eşliğinde davetliler keyifli anlar yaşadı.