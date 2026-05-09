KENTTE, Anneler Günü öncesinde 16 ülkeye yaklaşık 100 milyon dal çiçek ihracatı hedefiyle sevkiyatlar hızlandı. Başta İngiltere ve Hollanda olmak üzere Avrupa ülkelerine TIR ve uçaklarla gönderimler sürerken, iç pazarda da hareketlilik başladı. Türkiye, karanfil üretiminde dünyada ilk sırada yer alırken, lilyum, gerbera ve statice gibi yaklaşık 20 farklı çiçek türü de ihraç edildi. Anneler Günü sonrası ise üretim sezonu, hava koşulları nedeniyle Isparta ve çevresinde devam edecek. Üreticilerin Avrupa'ya çiçek sevkiyatının devam ettiğini belirten süs bitkileri ve kesme çiçek üretim ve ihracatçısı Osman Bağdatlıoğlu, “Sevkiyatlarımız bu günlerde TIR'larla ve uçaklarla başlıyor. Birkaç gün içinde tamamen iç pazara yöneliyoruz. Sezonun sonuna yaklaşırken Türkiye'deki tüm anneleri sevindirmek için çiçek üretimlerimizi sürdürüyoruz. Ardından Antalya'daki dönemimiz sona eriyor ve Isparta'ya geçiyoruz. Annelerimiz için çok fazla çeşit bulunuyor. Bu durum bizim için oldukça önemli. Çünkü ürünlerimizin yaklaşık yüzde 95'i katma değerli. Türkiye'nin havası, suyu ve emeğiyle üretilmiş çiçekleri annelerimize sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

'20 FARKLI ÇİÇEK TÜRÜ İHRAÇ EDİLİYOR'

En çok tercih edilen çiçek türünün karanfil olduğuna dikkati çeken Bağdatlıoğlu, “Türkiye, dünyada karanfil üretiminde öne çıkıyor ve uzun yıllardır lider konumda. Dünya karanfil üretiminin yaklaşık yüzde 85'i Türkiye'de, özellikle Antalya'da yapılıyor. Bu nedenle karanfil en önemli ihracat kalemimiz. Bunun yanında son yıllarda lilyum, statice ve gerbera gibi farklı çiçek türleri de ön plana çıkmaya başladı. Seralarda çok sayıda çeşit bulunuyor ve üretim giderek otomatikleşiyor. Yaklaşık 20 farklı çiçek türü ihraç ediliyor" ifadelerini kullandı.

'100 MİLYON DAL ÇİÇEK İHRACATI HEDEFİ'

Bağdatlıoğlu, 16 ülkeye ihracat yapıldığını belirterek, “Geçen yıla kıyasla üretim alanlarında büyük değişiklik yok. Geçen yıl ihracatta artış yaşanmıştı. Anneler Günü döneminde yaklaşık 16 ülkeye ihracat yapılıyor. En büyük pazarlarımız ise İngiltere ve Hollanda başta olmak üzere Avrupa ülkeleri. Rakam olarak bakıldığında, Anneler Günü döneminde yaklaşık 100 milyon dal çiçek ihracatı hedefleniyor. Bu çiçekler önce dünya annelerine ulaştırılacak, ardından iç pazarda da annelerimize sunulacak" diye konuştu.

'UÇAKLARLA DÜNYANIN FARKLI NOKTALARINA GÖNDERİYORUZ'

İthalatın üreticiyi bazı dönemlerde zorladığının altını çizen Bağdatlıoğlu, “Maliyetlerin yüksek olması nedeniyle ithal ürün girişi oldukça fazla. Bu durum üreticileri zorlayabiliyor. Biz ise buna rağmen Antalya'da tamamen yerli olarak ürettiğimiz ürünleri organize edip ihraç ediyoruz; TIR'larla ve uçaklarla dünyanın farklı noktalarına gönderiyoruz. İthal ürünlerin gelmesi bir açıdan olumlu olsa da yerli üreticiyi zor durumda bırakabiliyor. Tüm bu zorluklara rağmen annelerimiz bizim için kutsaldır. Sezonun son döneminde, en güzel ürünlerle Anneler Günü'nü kapatmak ve onları mutlu etmek bize onur veriyor" dedi.

'TÜRKİYE'NİN İKLİMİ VE ÜRETİM POTANSİYELİ OLDUKÇA GÜÇLÜ'

Bağdatlıoğlu, özellikle çiçek üreticilerinin rekabet ortamında güçlenebilmesi için gerekli desteklerin sağlanması gerektiğini belirterek, “Kenya, Ekvador ve Kolombiya gibi ülkelerle yeniden güçlü bir rekabet yakalayabiliriz. Oysa bu ülkeler bu sektöre bizden daha sonra başlamıştı. Türkiye'nin iklimi ve üretim potansiyeli oldukça güçlü. Katma değerli ürünlerimizle hem dünyayı hem de ülkemizi mutlu etmeyi hedefliyoruz. İç ve dış pazara baktığımızda ise dünyadaki krizler ve özellikle Kenya'daki üretim sorunları nedeniyle Türkiye'ye olan talep artmış durumda. Ancak döviz kuru ve artan işçilik maliyetleri nedeniyle üretici zorlanıyor. Maliyetlerin karşılanamaması, üretimde makineleşme ihtiyacını artırıyor. Yeterli mekanizasyon sağlanabilirse uluslararası rekabet gücümüz de artacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA