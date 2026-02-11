Antalya genelinde yürüttüğü çalışmalarla dikkat çeken Ülkü Ocakları İl Başkanı Ömer Faruk Yıldırım, Alanya temasları kapsamında TSK Güçlendirme Vakfı Alanya Fahri Tanıtım Kurulu (FTK) Başkanı Refik Özdemir ile bir araya geldi. Ziyarette, milli savunmanın önemi ve vakfın bölgedeki faaliyetleri üzerine istişarelerde bulunuldu.

'ARAMIZDA GÖNÜL BAĞI VAR'

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren TSKGV Alanya FTK Başkanı Refik Özdemir, Ülkü Ocakları ile vakıf arasında sarsılmaz bir bağ olduğunu vurguladı. Özdemir, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Vakfımız ile Ülkü Ocakları arasında kadim bir gönül bağı mevcuttur. Antalya İl Ülkü Ocakları Başkanı Sayın Ömer Faruk Yıldırım beyefendinin vakfımızın FTK başkanlığına yapmış oldukları nazik ziyaret ve gösterdikleri yakın ilgi alakadan dolayı teşekkür ederiz." Görüşme sonunda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücüne güç katmak adına yürütülen çalışmaların önemi bir kez daha vurgulanırken; ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.