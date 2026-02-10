ALANYA’NIN en önemli tarihi simgelerinden biri olan Selçuklu mirası Kızılkule’nin 800. yıl dönümü kapsamında gerçekleştirilecek etkinlikler için hazırlık süreci başladı. Kaymakam Şakir Öner Öztürk başkanlığında, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Toplantı Salonu’nda kapsamlı bir istişare toplantısı düzenlendi. Kaymakamlık koordinasyonunda gerçekleştirilen toplantıya; Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak, ALTSO Başkanı Eray Erdem, ALTAV Başkanı Abdurrahman Açıkalın, ALTİD Başkanı Cem Özcan ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Toplantıda, 8 asırlık tarihi mirasın ulusal ve uluslararası platformlarda daha etkin tanıtılması amacıyla yapılacak kültürel ve sanatsal etkinlikler, kutlamaların kapsamı ve kurumlar arası iş birliği konuları ele alındı. Organizasyon sürecine ilişkin planlamalar hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Kızılkule’nin 800. yılının, Alanya’nın tarihi ve kültürel mirasının gelecek nesillere aktarılması açısından büyük önem taşıdığı vurgulanırken, bu anlamlı yılın kente yakışır şekilde kutlanması yönünde ortak karar alındı.

Kaynak: Haber Merkezi