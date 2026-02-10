İktidara yakın medya organlarında yer alan haberlerde, en düşük emekli maaşı uygulamasında değişiklik ve seyyanen artış formülü üzerinde çalışıldığı öne sürüldü.

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren emekli maaşlarına ek zam tartışması yeniden gündeme geldi. İktidara yakın medya kuruluşlarında yer alan haber ve yorumlarda, en düşük emekli aylığı sisteminin değişebileceği ve bunun yerine seyyanen zam modeli üzerinde durulduğu iddia edildi.

Geçim maliyetlerinin yükselmesiyle birlikte özellikle en düşük maaşı alan emeklilerin gelirinin yetersiz kaldığı yönündeki eleştiriler sürerken, yeni bir maaş dengeleme formülü için hazırlık yapıldığı öne sürülüyor.

SEYYANEN ARTIŞ FORMÜLÜ GÜNDEMDE

Televizyon ve gazete kaynaklı kulis bilgilerine göre, en düşük emekli maaşı uygulamasının yapısının değiştirilmesi seçenekler arasında yer alıyor. Buna göre sadece taban aylığı yükseltmek yerine tüm emeklilere belirli tutarda seyyanen artış yapılması formülü değerlendiriliyor.

Bu yaklaşımın, farklı statülerde emekli olanlar arasındaki maaş farkını azaltmayı hedeflediği konuşuluyor. Ancak konuya ilişkin henüz resmi bir yasa teklifi ya da takvim açıklanmış değil.

MAAŞ FARKLARI İÇİN YENİ MODEL İDDİASI

Yapılan değerlendirmelerde, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur emeklileri arasındaki artış farkının yeni bir modelle dengelenebileceği belirtiliyor. Bazı yorumlarda tüm emeklilerin benzer bir artış sistemine dahil edilmesi veya güncelleme katsayısının sabitlenmesi önerileri de dile getirildi.

Mevcut sistemde emekli maaşını belirleyen ana unsur prime esas kazanç olurken, yeni modelde prim gün sayısının da maaş hesaplamasında daha etkili hale gelmesi seçeneği tartışılıyor.

Bu tür başlıklar çok konuşuluyor ama sahadaki emekli için mesele daha basit aslında: Ay sonu nasıl gelecek. Hesap orada kilitleniyor.

BAĞ-KUR İÇİN PRİM GÜN SAYISI DÜŞEBİLİR İDDİASI

Kulislerde konuşulan bir başka başlık da Bağ-Kur sigortalılarını ilgilendiriyor. İddiaya göre yapılacak olası düzenleme ile Bağ-Kur emekliliğinde prim gün şartının 9 binden 7 bin 200’e düşürülmesi gündeme gelebilir. Böyle bir değişiklik olursa bazı sigortalılar için emeklilik süresi yaklaşık 5 yıl kısalabilecek.

Şimdilik netleşmiş bir düzenleme yok. Çalışma tamamlanırsa Meclis süreci başlayacak, orada şekli değişebilir…