Özel İnci Aile Danışma Merkezi ile imzalanan protokol sayesinde, esnaflar ve aileleri profesyonel danışmanlık hizmetlerinden faydalanabilecek. Alanya esnafının sadece ticari meseleleriyle değil, sosyal ve ailevi huzuruyla da yakından ilgilenen Başkan Ali İhsan Özdemir, önemli bir iş birliği protokolüne imza attıklarını açıkladı. Yapılan anlaşma ile Alanya Esnaf ve Sanatkârlar Odası üyeleri; aile içi iletişimden stres yönetimine kadar geniş bir yelpazede destek alacak.

'ESNAFIMIZIN SOSYAL HAYATI BİZE EMANET'

Protokolün imza töreninde konuşan Başkan Özdemir, esnafın aile yapısının korunmasının toplumsal bir görev olduğunu belirterek şunları söyledi: "Esnafımız sadece çarşının, pazarın yükünü değil, ailesinin sorumluluğunu da omuzlarında taşıyor. Biz, 'Sadece ekonomik değil, sosyal olarak da esnafımızın yanındayız' anlayışıyla hareket ediyoruz. İmzaladığımız bu protokol ile esnafımızın iş ve özel yaşam dengesini kurmasına yardımcı olmayı amaçlıyoruz. Huzurlu bir aile, bereketli bir iş kapısı demektir."

'PROTOKOL NELERİ KAPSIYOR?'

Başkan Ali İhsan Özdemir'in duyurduğu anlaşma kapsamında oda üyeleri ve ailelerine şu alanlarda destek sağlanacak: İş stresinin aileye yansımasını önleyecek stratejiler ve etkili iletişim seminerleri. Çocuk gelişimi ve sağlıklı ebeveynlik süreçlerine dair profesyonel rehberlik. Zorlu ekonomik ve sosyal süreçlerle başa çıkma yöntemleri üzerine psikososyal destekler. Hizmetin detaylarının oda üzerinden öğrenilebileceğini belirten Özdemir, "Bu adımın tüm esnaf camiamıza ve kıymetli ailelerine hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Esnafımızın her alanda yaşam kalitesini artırmak için çalışmaya devam edeceğiz" diyerek müjdeyi paylaştı.