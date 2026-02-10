Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), tapu işlemlerinde satış bedelinin düşük gösterildiği değerlendirmesiyle son 5 yıl içinde alım-satım yapan mükelleflere tebligat gönderdi. Tebligat kapsamında mükelleflere savunma için 5 gün süre tanınırken, başvuranlara ceza indirimi uygulanacağı; başvurmayanlara ise daha ağır yaptırımların devreye gireceği bildirildi. Tapu harcında usulsüz beyanda bulunduğu tespit edilenler için uygulanan vergi ziyaı cezası yüzde 25'ten yüzde 100'e çıkarıldı. Konuya ilişkin açıklama yapan Alanya Emlak Profesyoneller Derneği Başkanı Mehmet Ekinci Toravilla, Tapu işlemlerinde düşük bedel beyanı sorununun kalıcı olarak çözülebilmesi için sistemsel düzenlemelerin şart olduğunu belirterek rayiç bedelleri güncel piyasa koşullarına uygun hale getirmesi gerektiğini vurguladı.



‘DÜŞÜK BEYAN YALNIZCA ART NİYET DEĞİL, YAPISAL SORUN’



Alanya Emlak Profesyoneller Derneği Başkanı Mehmet Ekinci Toravilla, “Son günlerde Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından tapu işlemlerinde satış bedelinin düşük gösterilmesine yönelik yapılan denetimler ve gönderilen tebligatlar, yıllardır çözülemeyen önemli bir sorunu yeniden gündeme getirdi. Tapu işlemlerinde gerçek satış bedelinin düşük gösterilmesi yalnızca art niyetli yaklaşımlar değil, aynı zamanda yapısal bir sorundur. Belirli aralıklarla yapılan denetimler ve kesilen cezalar, sorunun çözümüne yönelik adımlar değil, bir nevi vatandaşın tuzağa düşmesini beklemektir. Satış bedelinin beyanının tamamen vatandaşın inisiyatifine bırakılması; bilinçli ya da bilinçsiz hatalara zemin hazırlamakta, sonrasında uygulanan cezai yaptırımlar ise adil ve sürdürülebilir bir çözüm sağlamamaktadır. Düşük beyanın nedenleri arasında; tapu harçlarının yüksek olması nedeniyle daha az vergi ödemek, taşınmazın kısa sürede tekrar satılması halinde emlak değer artış vergisiyle karşılaşma endişesi ve belediyeler tarafından belirlenen rayiç bedellerin gerçek piyasa değerlerini yansıtmaması bulunmaktadır. Özellikle belediye rayiç bedelleri ile gerçek piyasa değerleri arasındaki ciddi farklar, vatandaşları gerçeğe uygun olmayan beyanlara yönlendirmektedir” dedi.



‘RAYİÇ BEDELLER PİYASA KOŞULLARINA UYGUN HALE GETİRİLMELİDİR’



Toravilla, “Bu sorunun kalıcı olarak çözülebilmesi için öncelikle sistemsel düzenlemelere ihtiyaç bulunmaktadır. Başta belediyeler olmak üzere ilgili kurumlar tarafından rayiç bedellerin güncel piyasa koşullarına uygun hale getirilmesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra tapu harçlarının makul seviyelere çekilmesi, gerçek bedel beyanını teşvik edecektir. Ayrıca, bir defaya mahsus olmak üzere; emlak değer artış vergisinde muafiyet sağlanması ve belirli bir tarih esas alınarak vergi barışı uygulanması, geçmiş dönem hatalarının düzeltilmesine imkân tanıyacaktır. Bu geçiş sürecinin ardından yapılacak etkin denetimler ve bilinçli şekilde vergi kaçıranlara yönelik caydırıcı yaptırımlar ise sistemin sağlıklı işlemesini sağlayacaktır. Tapu işlemlerinde gerçek satış bedelinin beyan edilmesi, vergi kaybını önleyecek ve vatandaşın cezalarla değil, adil, şeffaf ve sürdürülebilir bir sistem içerisinde güvenli şekilde işlemlerini gerçekleştirmesine olanak sağlayacaktır” ifadelerini kullandı. (Hatice NERGİZ)