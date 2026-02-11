Kentsel dönüşümün mevcut uygulanma biçimini eleştiren Mustafa Temiz, yönetmeliğin bir fırsat olduğunu ancak yanlış yorumlandığını belirtti. Temiz, "Hep söylemişimdir, kentleri kent yapan planlardır. Alanya maalesef kısım kısım planlandığı için bütünsel bir plana ihtiyaç duymaktadır. Kentsel dönüşüm parsel bazında değil, ada bazında yapılmalıdır ki gerçek bir dönüşüm olsun" dedi.

'FONKSİYONLAR BİRBİRİNDEN AYRILMALI'

Master Planın sadece bina yenilemek olmadığını, yaşam alanlarının organize edilmesi gerektiğini savunan Temiz, şu detaylara dikkat çekti: Ticari, konut ve turizm alanlarının net ayrımı, zirai, eğitim ve sağlık alanlarının planlanması, resmi daire, sanayi, spor ve park alanlarının kapsamlı dağılımı.

'İL OLMA SEVDASI TURİZMİ BALTALAR'

Alanya'nın il olma hedefini "yanlış bir sevda" olarak nitelendiren Temiz, kentin coğrafi sınırlarına vurgu yaptı: "Alanya bu yükü kaldıramaz. Deniz ile dağ arasına sıkışan kentsel oluşumun bu dar çerçevede büyümesi kente zarar verdiği gibi turizmi de baltalar. Alanya ekonomik olarak zarar görmemek için 'küçük ve şirin bir turizm ve ziraat ilçesi' olarak kalmalıdır"

'BÜYÜME BANLİYÖLERDE SAĞLANMALI'

Kentin kontrolsüz yığılmasının önüne geçilmesi gerektiğini belirten Temiz, yeni planlama stratejisi için "banliyö" modelini önerdi. Alanya'nın merkezini koruyarak, yeni yerleşimlerin çevre bölgelerde (banliyölerde) planlanması gerektiğini ve turizmin öncelikli tutulması gerektiğini ifade etti. Kentsel dönüşüm yönetmeliğine eklenen yeni maddelerdeki hukuki risklere değinen Mustafa Temiz, tek bir hissedarın başvurusuyla diğer maliklerin rızası olmadan mülkte satışa gidilmesinin demokratik olmadığını söyledi. Bu durumun müteahhitlerin lehine sonuçlar doğurabileceğini belirterek, "Yeni yapılacak Master Plan ve ada bazlı düzenlemelerle bu haksızlığa son verilebilir" dedi.

'VAKİT, BAŞLAMA TARİHİYLE BAŞLAR'

Yerel yönetimlerin yetkisini kullanması gerektiğini hatırlatan Temiz, "Belediyelerin plan yapma, büyükşehrin de onay yetkisi varken daha neyi bekliyoruz? Bunun için geç kalmış değiliz. Vakit hep başlama tarihiyle başlar. Lütfen Alanya'mıza sahip çıkalım" diyerek yetkilileri göreve çağırdı.