İlçe statüsünün artık kentin ihtiyaçlarına cevap vermediği ifade eden Alanyalı siyasi parti temsilcileri ulaşım, sağlık, altyapı ve bütçe sorunlarının çözümü için Alanya'nın 'İl' ilan edilmesinin bir zorunluluk olduğunu açıkladı.

TÜİK verilerine göre 2025 yılı nüfusu 371 bin 547'ye ulaşan Alanya, nüfus yoğunluğuyla Türkiye'deki 27 ili geride bıraktı. Kontrolsüz büyüme ve yetersiz yatırımlar kenti tıkanma noktasına getirirken, Alanya'daki siyasi parti ilçe başkanları kentin geleceğini ve 'il olma' zorunluluğunu masaya yatırdı.

'ALANYA'NIN ÖNCELİKLERİ ULAŞIM VE GÜVENLİK OLMALI'

CHP Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir, Alanya'nın 1990'lardan bu yana demografik bir patlama yaşadığını vurguladı. Nüfusun 50 binlerden 400 bine yaklaşan bir seviyeye gelmesinin kentin kimliğini değiştirdiğini belirten Kandemir, şu değerlendirmelerde bulundu: "Alanya özellikle 1990'lardan bu yana nüfus bakımından büyümenin ötesinde bir patlama yaşadı. 1990'ların başında 50 bin olan nüfus bugün 8 kat artmış durumda. Bu artış kentin kimliğini ve ihtiyaçlarını da başlı başına değiştirdi. Nüfus artışı, altyapı ve üstyapı ihtiyacını da beraberinde getiriyor. Üstelik resmi kayıtların dışında ikameti başka şehirde olup yılın büyük bir bölümünü şehrimizde geçiren insanlarımız veya turistik amaçlı konaklamalar da bu rakamlara eklendiğinde merkezi bütçeden ayrılan ödeneğin yetersiz olduğu açıkça görülmektedir. Yatırımlar, her şehrin karakterine göre özelleştirilmelidir. Bu kapsamda bir tarım ve turizm kenti olan Alanya'mızın öncelikli yatırım alanları ulaşım ve güvenliktir. Ayrıca, doğru büyüme ve altyapı sağlanması için gerçek bir planlamaya ihtiyaç vardır. Bu planlama yatak kapasitesinden genişleyecek mahallelere, cazibe noktalarından kamu hizmet alanlarına kadar son derece kapsamlı şekilde gerçekleştirilmelidir. Bilinmelidir ki hiçbir bütçe, plansız bir çalışmayı karşılamaya yetmeyecek ve Alanya'mızın sorunları giderek kronikleşecektir. Bu zorunlu gereksinimlerle birlikte tartışılması gereken en önemli konulardan biri de eğlence kültürünün nasıl geliştirileceği olmalıdır. Bu başlık, turizmin 12 aya yayılması ve kaliteli hizmet ile verimli bir gelir modeline sahip olmanın ilk adımı olacaktır. Alanya'mızın bir an evvel il yapılması, yasal ve bürokratik birçok engelin hızla aşılmasını sağlayacaktır. Bununla birlikte Alanya'nın il yapılması ancak merkezi politikalar bakımından turizme olan bakışın değiştirilmesiyle birlikte gerçek etkisini gösterecektir."

'ALANYA BU NÜFUSU TAŞIYAMIYOR'

Saadet Partisi Alanya İlçe Başkanı Hüseyin Sarıca, ekonomik kriz ve yanlış politikaların nüfus yapısını bozduğunu belirterek, Alanya'nın ilçe ölçeğinde değerlendirilmesinin büyük bir hata olduğunu savundu.

Sarıca, "Alanya'nın nüfusu hızla artarken, bu artış mevcut sorunları da büyütmektedir. Türkiye genelinde nüfus artışı durma noktasına gelmiş, 0-5 yaş grubu azalırken yaşlı nüfus artmıştır. Bu tablo; yanlış ekonomi politikaları, pahalılık ve vatandaşın alım gücünün düşmesinin bir sonucudur. Oysa nüfus artışı, doğru politikalarla Türkiye'yi daha güçlü kılabilir. Alanya özelinde ise göçe bağlı nüfus artışı; trafik, park, işsizlik, kalifiye eleman eksikliği ve şehircilik sorunlarını derinleştirmekte, turizmin niteliğini olumsuz etkilemektedir. Dağ ile deniz arasına sıkışmış sınırlı yüzölçümüne sahip Alanya, yaz aylarında 1 milyonu aşan nüfusu artık taşıyamaz hâle gelmiştir. Göçü durdurmanın yolu; vatandaşlarımızın doğdukları yerde refah içinde yaşayabilmesini sağlamaktır. Bu da üretimle, tarım ve hayvancılığın canlandırılmasıyla, fabrikalarla mümkündür. Saadet Partisi'nin Türkiye Kalkınma Planı; 41 master proje, 50 ana fabrika ve yüzlerce uydu tesisle milyonlarca gence istihdam sağlayarak göçü durdurmayı ve Türkiye'yi üreten, ihracat fazlası veren bir ülke hâline getirmeyi hedeflemektedir" dedi.

Sarıca, Alanya'nın hak ettiği hizmeti alıp almadığına dair ise şu tabloyu çizdi: "Yerelde kısmen, genelde hayır. Yerel yönetimler çaba gösteriyor ancak merkezi yönetim Alanya'yı hala ilçe ölçeğinde değerlendiriyor."

Büyümenin getirdiği sorunları sıralayan Sarıca, "Altyapı yetersizliği, trafik yoğunluğu, içme suyu ve arıtma problemleri, hastanelerdeki yatak ve hekim eksikliği, sınıf mevcutlarının yüksekliği, fahiş kira artışları ve kontrolsüz betonlaşma" ifadelerini kullandı. Hüseyin Sarıca son olarak çözüm önerilerini şu sözlerle aktardı: "Nüfusa göre özel bütçe, uzun vadeli master plan, yeni devlet hastanesi, sosyal alan yatırımları ve toplu taşıma hamlesi. Doğrudan il bütçesi, il müdürlükleri, kamu yatırımlarında öncelik ve hızlı karar alma imkanı sağlar. İl olursa sorunlar bir anda bitmez ama çözüm için kapı açılır."

'ALANYA'YI TAŞIMA ELBİSEYLE YÖNETEMEZSİNİZ'

Zafer Partisi Alanya İlçe Başkanı Alper Arıkan, Alanya'nın artık il ölçeğinde bir şehir olduğunu ancak hala ilçe imkânlarıyla yönetilmeye çalışıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Bu tablo açıkça göstermektedir ki Alanya artık il ölçeğinde bir şehirdir. Ancak ne yazık ki ilçe imkânlarıyla yönetilmeye devam edilmektedir. Nüfus artışıyla birlikte Alanya'nın sorunları da büyümüştür. Ulaşım, altyapı, sağlık, eğitim, güvenlik ve çevre başta olmak üzere pek çok alanda mevcut yapı bu yükü taşıyamaz hale gelmiştir. Yaz aylarında fiili nüfusu 700 binleri aşan Alanya'da; trafik kilitlenmekte, sağlık hizmetleri yetersiz kalmakta, güvenlik güçleri nüfusa oranla eksik bırakılmakta, okullar kalabalıklaşmakta, çevre ve kıyılar ciddi baskı altına girmektedir. Buradan açıkça ifade ediyoruz. Sorun Alanya'nın büyümesi değil, bu büyümenin yönetilememesidir. Zafer Partisi'ne göre Alanya, hem yerelde hem de genelde hak ettiği hizmeti ve yatırımı alamamaktadır. Turizmden ülke ekonomisine milyarlarca lira katkı sunan Alanya, yatırım ve bütçe paylaşımında ikinci plana itilmiştir. Alanya'nın bütçe yetersizliğine, kurum eksikliğine, yetki karmaşasına ve hizmetlerin gecikmesine neden olmaktadır. Bu nedenle Alanya'nın il olması bir talep değil, bir zorunluluktur. Alanya il olduğu takdirde; kendi bütçesine kavuşacak, il düzeyinde kamu kurumları kurulacak, yatırımlar Antalya merkezine takılmadan hayata geçirilecek, yerel sorunlara yerinden ve hızlı çözümler üretilecektir. Alanya'yı taşıma elbiseyle yönetemezsiniz."

'KATMA DEĞER ARTIYOR YATIRIM AYNI İVMEYİ YAKALAYAMIYOR'

Anahtar Partisi Alanya İlçe Başkanı Abdullah Akkuş ise, kentin ürettiği ekonomik değer ile aldığı kamu yatırımı arasındaki uçuruma dikkat çekti. Akkuş, Alanya'nın 27 ili geride bırakan yapısının görmezden gelindiğini belirttiği açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Alanya her geçen gün büyürken maalesef sorunları da aynı oranda büyüyor. Nüfus artışıyla birlikte bu gelişimin ileride çok daha yüksek seviyelere ulaşacağına inanıyoruz. Ancak Alanya, ekonomik ve nüfus olarak büyürken yerel yönetimlerden ve iktidardan gerekli yatırımları alma noktasında aynı büyüme oranına sahip değil. Yapılan hizmetleri inkar etmiyoruz ancak mevcut tablonun yetersiz kaldığı görüşündeyiz. Alanya, turizm potansiyeli göz önüne alınarak çok daha farklı bir kategoride değerlendirilmelidir. Özellikle sezonluk çalışan esnafımız için koruyucu bir yaklaşıma ihtiyaç var. 6 ay üretim yapıp geri kalan sürede durağanlaşan işletmeler üzerindeki yük ağırlaşmaktadır. Alanya il olduğunda kendi dinamikleriyle kendini yönetecek konumda ve kabiliyettedir. İl statüsü kazandığımızda belediye hizmet alanındaki yetki karmaşası ve çok başlılık sona erecektir. Alanya'mız büyümeye devam ettikçe sorunların azalması en büyük temennimizdir."